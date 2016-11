Montevideo, 28 nov (EFE).- Uruguay lanzó hoy MUS, una aplicación de música en streaming al estilo Spotify que busca ser una plataforma para que los artistas locales puedan tener una «buena difusión» y que espera desarrollar también su negocio en países de la región como Argentina y Paraguay.

Así lo explicó a Efe el gerente general de MUS, Diego Mariani, quien espera que con esta aplicación, que estará disponible en iOS y Android, los músicos uruguayos se sumen al «estándar por defecto para el consumo de música» que hoy es el streaming.

Mariani indicó que su empresa firmó un contrato con las tres discográficas más grandes y que representan a gran parte de los artistas locales: Warner, Sony y Universal.

En este sentido, el emprendedor uruguayo explicó que el «mercado objetivo» de MUS es el público latinoamericano, ya que existe una «baja representación de los artistas locales» en las otras plataformas musicales disponibles. Por otra parte, el gerente general de MUS explicó que mientras en otras aplicaciones el usuario recibe la sugerencia de bandas semejantes a nivel internacional, en este caso, la recomendación será de bandas con características similares pero del ámbito local.

El objetivo de esta herramienta es «potenciar a otros grupos (locales) por la afinidad del usuario» y «darle prioridad a la música nacional», explicó Mariani.

La plataforma ofrecerá dos planes de suscripción: uno de menor costo para escuchar únicamente artistas locales y otra de mayor costo que además incluirá artistas internacionales.

En este sentido, Mariani explicó que los artistas uruguayos cuya música esté disponible en MUS recibirán un 2 % de las «suscripciones por referidos».

Es decir, un porcentaje de las mensualidades de aquellos usuarios que llegaron a la plataforma «porque les interesó escucharlos (a los artistas) ahí», dato que estará disponible para la empresa, que contará con información sobre el origen de los usuarios.

Concretamente, el gerente general de MUS resaltó la difusión que otorgará esta aplicación para los artistas locales.

«Si no te conocen y no saben quién sos, no van a ir a tus shows», resaltó Mariani.