Montevideo, 9 febrero (EFE).- La ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Carolina Cosse, dijo hoy que su país no asumirá «los riesgos» de colocar la capacidad de regasificación en la instalación de una posible nueva planta de la petrolera anglo-holandesa Shell.

«El esquema que está planteado es que el riesgo de colocar la capacidad de regasificación no es del Estado, no es de Gas Sayago (empresa estatal), es de quien tome esa capacidad de regasificación», expresó la ministra durante su comparecencia en el Parlamento uruguayo.

Añadió que Gas Sayago y Shell mantienen un memorándum de entendimiento que sienta las bases generales bajo las cuales se desarrollarán negociaciones entre las partes hasta el 31 de marzo de 2018 y que no se trata de un contrato vinculante.

Asimismo, Cosse señaló que el documento especifica «confidencialidad y exclusividad», por lo que la ley aplicable es la uruguaya, así como la jurisdicción, los criterios de prácticas anticorrupción e independencia de las partes, y remarcó que el mismo «no brinda especificaciones concretas del negocio final».

EFE