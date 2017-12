Tras denuncia contra comandante

Montevideo, 1 dic (EFE).- El Ministerio de Defensa de Uruguay reafirmó hoy su compromiso “con la verdad y la búsqueda de los detenidos desaparecidos” durante la dictadura cívico-militar (1973-1985), después de que este jueves una asociación de víctimas pidiera el cede del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini.

Así, a través de un comunicado, la cartera uruguaya indicó que mantiene una línea “coherente con las políticas en derechos humanos impulsadas por el Poder Ejecutivo”.

La asociación “Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos” acusó a Manini de aportar información falsa sobre el lugar en el que supuestamente estaba enterrada una persona desaparecida en la dictadura en donde tras hacer unas excavaciones no se encontró a nadie.

“Lamentablemente (…) lo informado por el Comandante en Jefe resultó falso. Se excavó donde indicó y no hubo hallazgo”, indico la asociación en un comunicado, en el que calificó como “burla intolerable” la actuación de Manini.

El Ministerio de Defensa expresó hoy que había recibido de Manini esa información sobre un posible lugar de enterramiento de detenidos desaparecidos y que esos datos fueron brindados al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia subrayándose que de la misma no se tenía certeza de su verosimilitud.

“Aunque en este caso, lamentablemente, no se obtuvieron los resultados esperados, el Ministerio de Defensa reafirma su compromiso con los Derechos Humanos, y, en consecuencia, no cejará en brindar todo su apoyo institucional para el hallazgo de los restos de los detenidos desaparecidos”, expresa el documento.

