Federico Anfitti. Valle del Lunarejo (Uruguay), 23 dic (EFE).- Conocido por las playas de su litoral este y sitios históricos como Colonia del Sacramento (suroeste) y la capital, Montevideo, Uruguay esconde en el norte un paraíso repleto de cascadas y piscinas naturales de aguas cristalinas que hacen parte de la reserva natural del Valle del Lunarejo.

Ubicado en el departamento (provincia) de Rivera y con una extensión de 29.480 hectáreas, esta área protegida integra desde 2014 la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la Unesco y se encuentra sobre el área del acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo.

El Valle del Lunarejo, paisaje en el que todavía predomina la exuberancia de la naturaleza, también abriga en su monte nativo distintas especies de plantas y animales, muchas de ellas en peligro de extinción como el guazubirá o la víbora cascabel, según explicó a Efe el guía turístico local César Viera.

El joven de 21 años, que se dedica a ofrecer paseos de «turismo aventura» por diferentes zonas del Valle, tiene como objetivo dar a conocer las bellezas naturales de la región y la importancia de su conservación, además de demostrar que «no es necesario salir del país para visitar lugares increíbles, naturales y vírgenes».

De acuerdo con César, el hecho de que el Valle Lunarejo haya pasado a integrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay en 2009 ha sido clave para frenar los impactos de la forestación con especies no nativas, como eucaliptos y pinos, así como el crecimiento de la tala de árboles para el uso humano. El joven guía, que es también productor ganadero, creó tres circuitos para que los turistas interesados puedan apreciar los «lugares espectaculares» que este destino poco común tiene para ofrecer. Pese a su belleza natural y sus paseos atípicos, el sitio no es muy conocido por los propios uruguayos, «principalmente los de Montevideo».

»A la gente del sur le cuesta atravesar el Río Negro (que divide al país por la mitad en el sentido norte-sur). Es un choque y a veces les da miedo no saber si vale la pena la visita», subrayó Viera.

Es por ello, que el joven busca, incansablemente, diferentes estrategias para promover el Valle del Lunarejo e incrementar el turismo ecológico en la reserva.

»La idea es que todos podamos tener conocimiento de lo que tenemos en Uruguay, poder aprovechar, disfrutar y mantenerlo lo más virgen posible para que nuestros hijos y nietos puedan disfrutarlo de la misma manera que nosotros», afirmó. Uno de los recorridos que ofrece Viera, es el paseo a la Cascada del Indio, una caída de agua de más de tres metros rodeada de árboles y rocas.