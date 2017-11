Montevideo, 27 noviembre (EFE).- El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, afirmó hoy que se opone a la pena de muerte o la castración química para los casos de pedofilia, tras las propuestas de algunos líderes de la oposición uruguaya de tomar estas medidas luego de los abusos sexuales y asesinatos de dos niñas en las últimas semanas.

Las declaraciones del presidente se dieron en la antesala al Consejo de Ministros Abierto que se realizó hoy en la localidad de Pirarajá, ubicada en el departamento (provincia) de Lavalleja (sureste).

«Expresar el profundo dolor que sentimos todos los uruguayos ante hechos de esta gravedad, de esta magnitud, no puedo imaginarme el dolor profundo que debe sentir la madre, el padre, los hermanos, es terrible, es incalificable el hecho», subrayó Vázquez en referencia a los casos de Brissa González y Valentina Walter, dos niñas de 12 y 9 años asesinadas.

El cuerpo de Valentina fue hallado el pasado 15 de noviembre en el departamento de Rivera, en el norte del país, mientras que el de Brissa fue encontrado el 23 de noviembre en el departamento de Canelones, limítrofe con Montevideo. En ambos casos se presume que las niñas fueron abusadas sexualmente.

Sin embargo, el mandatario uruguayo señaló que «tomar medidas a lo ligero y apurados» por los acontecimientos recientes, en ciertas ocasiones «no permite reflexionar» con la profundidad necesaria para estudiar estos temas. En concreto, hace referencia a propuestas como la del senador del Partido Nacional (PN) Jorge Larrañaga, quien dijo en declaraciones a la emisora local Oceano FM, que es necesario «estudiar, analizar y discutir» la pena de muerte para estos casos. Además, la senadora del PN Verónica Alonso propuso analizar la castración química para los violadores.

Vázquez puso como ejemplo a Estados Unidos, en donde «se está estudiando la posibilidad de la castración química para los pedófilos o para los delincuentes sexuales», porque la pena de muerte no funciona para combatir ese problema «tan grave».

Según el mandatario, la castración química «no es viable» ya que, no asegura la impotencia y es un tratamiento hormonal que no da 100 % de resultados positivos sobre lo que se busca.

«Además del componente hormonal en estos psicópatas, precisamente hay una enfermedad mental muy aguda, muy grave, muy fuerte, muy ahondada, que hace que sean repetitivos en sus actos delictivos», añadió Vázquez.

Al respecto, el mandatario consideró que el Código Penal uruguayo «tiene sanciones muy severas» de prisión para estos delincuentes, con 30 años de pena máxima, más 15 de seguridad, por lo que la persona podrá estar recluida 45 años, lo que es «un tiempo muy prudencial».

Vázquez mostró coincidencia con la propuesta del senador del PN Luis Lacalle Pou, quien pidió la creación de un registro público de violadores. «Ya hay un registro de todos los ciudadanos, lo que estamos hablando de un registro público, yo creo que sí, que es viable, hay que instrumentarlo, trabajar al respecto y hay que tener todos los medios disponibles para poder luchar contra esta grave patología», afirmó Vázquez. Finalmente, el presidente dijo que es necesario «ajustar muchas cosas» para cambiar esta realidad y contó sobre un proyecto en la Unidad Carcelaria número 4, conocida como Comcar, en el que se da «un tratamiento especial» para intentar recuperar a este tipo de delincuentes.