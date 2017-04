Según el último informe oficial del Sistema Nacional de Emergencias, asciende a 1.225 el número de desplazados de sus viviendas. Del total, 628 personas son evacuados y 597 autoevacuados.

Hoy miércoles amaneció soleado en el Norte: las lluvias quedaron lejos, pero la inundación no termina de irse y según el último informe oficial del Sistema Nacional de Emergencias, asciende a 1.225 el número de personas desplazadas de sus viviendas en Artigas y de ese total, 628 personas son evacuadas y 597 autoevacuadas.

En Rivera, el otro departamento que se vio afectado desde el fin de semana pasado, ya no hay desplazados: todas las familias lograron volver a sus hogares.

Todos los desplazados en Artigas están recibiendo asistencia directa por parte del Ejército, la Intendencia de Artigas y otras reparticiones estatales.

Se trata de una población de escasos recursos que vive todo el año en la costanera del río Cuareim, según explicó a El País el intendente Pablo Caram. Muchos trabajan directamente en el río como pescadores, areneros o quileros.

La Intendencia debió alquilar dos galpones para alojar a los desplazados. Además, se están utilizando clubes deportivos y escuelas que cedieron sus instalaciones a pedido del Comité de Emergencia local.

El intendente Caram recorrió ayer la zona en una aeronave de la Fuerza Aérea Uruguaya. Una de las primeras conclusiones a las que arribó el jefe comunal es que no se produjeron grandes destrozos en las viviendas de los desplazados, un dato fundamental a la hora de organizar el retorno, indicó Caram.

El jefe comunal estima que, de mantenerse las condiciones climáticas actuales, se podrá comenzar la verificación de las viviendas en el día de mañana. Está previsto que un equipo de arquitectos realice una inspección de las casas para luego proceder a la desinfección. El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, le aseguró a Caram que habrá partidas presupuestales para ayudar a cubrir los gastos que realizó la comuna.

(EL PAIS)