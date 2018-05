El pasado martes 8 de mayo se firmó el convenio entre La liga Salteña de Baby Fútbol (LSBF) y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) para que a través del mismo las selecciones de baby fútbol de Salto puedan contar con nueva indumentaria de cara al Campeonato Nacional que dará comienzo el domingo 27 de mayo. El aporte de CTM para las selecciones será sustancial, serán más $ 400.000 en equipos de fútbol completo incluido el de abrigo, polares para niños, cuerpos técnicos y neutrales de la liga.

Vale señalar que acá están incluidas las selecciones de 10, 11, 12 y 13 años, más las dos de fútbol de niñas en Sub 11 y Sub 14.

El acuerdo firmado es por dos años, además habrá unos $ 200.000 para el transporte por cada año.

En tanto que el pasado martes 22 de mayo se procedió a la entrega de la indumentaria deportiva a los planteles de las tres selecciones, sus respectivos cuerpos técnicos y a los neutrales.

La ceremonia de presentación de los mismos se realizó en las instalaciones de CTM, contando con la presencia de los tres planteles de niños y sus respectivos cuerpo técnicos, del Ing. Gabriel Rodríguez, Presidente de la Delegación del Uruguay CTM Salto Grande, Dr. Carlos Albisu, delegado uruguayo en CTM, autoridades de la Liga Salteña de Baby Fútbol encabezadas por su presidente Germán Fernández.

El Ing. Gabriel Rodríguez se refirió a este acercamiento de CTM Salto Grande con la Liga Salteña de Baby Fútbol, “Es una manera de consolidar este camino que hemos tratado de trazar desde hace unos años, de vínculos con la comunidad y con la región.

En particular este año surgió la posibilidad de colaborar con la Liga Salteña de Baby Fútbol y entendimos que era una buena forma era hacerlos a través de la indumentaria deportiva completa para las selecciones de 10 a 13 de niños y las dos selecciones de niñas”.