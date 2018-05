El Campeonato Nacional de Selecciones comenzará el próximo domingo 27 de mayo, se jugará ida y vuelta con las tres categorías jugando en forma simultánea. Las selecciones salteñas de 10, 11 y 12 años jugarán de visitante en Artigas la primera fecha el domingo 27 de mayo.

Los horarios en el Norte:

14:00 hs. Artigas vs. Salto en 12 años

15:30 hs. Artigas vs. Salto en 10 años

16:45 hs. Artigas vs. Salto en 11 años

PRIMERA RUEDA FINALIZARÁ EL 10 DE JUNIO

La primera rueda finalizará el 10 de junio, luego habrá un descanso por el Mundial de Rusia y se retomará la actividad el 22 de julio.

Cabe señalar que esta temporada cada categoría sumará para sí misma buscando uno de los cupos de clasificación a la próxima ronda y a su vez para una tabla global.

LA AGENDA NARANJA DE PARTIDOS

Con todos los partidos para las selecciones de Salto:

Primera Rueda

Primera Fecha 27 de mayo Artigas – Salto

Segunda Fecha 3 de junio Salto – Paysandú

Tercera Fecha 10 de junio Salto – Bella Unión

Segunda Rueda

Cuarta Fecha 22 de julio Salto – Artigas

Quinta Fecha 29 de julio Paysandú – Salto

Sexta Fecha 5 de agosto Bella Unión – Salto

ONFI: Fechas para las semifinales y finales

La Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI) comunica los detalles de semifinales y finales de los Campeonatos Nacionales de Selecciones 2018, que este año disputan las categorías 2006, 2007 y 2008. Los clasificados deben estar antes del 3 de setiembre de 2018.

Semifinales

2006: 15 y 16 de setiembre.

2008: 29 y 30 de setiembre.

2007: 13 y 14 de octubre.

Finales

2006: 3 y 4 de noviembre.

2008: 10 y 11 de noviembre.

2007: 17 y 18 de noviembre