Dos motos chocaron de frente en la medianoche del viernes último y tres hombres resultaron gravemente lesionados e internados en CTI, uno de ellos perdió una pierna a consecuencia del siniestro. Ayer dos de los heridos se hallaban en el CTI del hospital y el tercero en el sanatorio Panamericano.

SINIESTRO GRAVE

En Avenida Patulé y calle Washington Beltrán, ocurrió un siniestro de tránsito, protagonizado por la moto Yasuki, matrícula HIJ616, conducida por un hombre mayor, quien expresó no recordar nada de lo sucedido, solamente que se dirigía hacia barrio Salto Nuevo, circulando, al parecer, por Avenida Patulé al este y al llegar a la intersección con calle Washington Beltrán, por motivos que se desconocen, colisionó de frente con una moto que circulaba en sentido contrario, resultando politraumatizado grave, con contusiones pulmonares del lado izquierdo, fractura de fémur izquierdo, tibia y peroné, quedando internado.

Por otra parte, el otro conductor, quien no pudo ser averiguado por prescripción médica, al parecer circulaba en la moto Yumbo, matrícula HKZ034, por Avenida Patulé al oeste, llevando como acompañante a otro masculino mayor, quien tampoco pudo ser averiguado debido a su estado, y al llegar a la intersección con calle Washington Beltrán, por motivos que se desconocen, colisionó con la otra moto que circulaba en sentido contrario, el conductor resultó politraumatizado grave, siendo internado en CTI, amputándosele miembro inferior izquierdo; en tanto que su acompañante, resultó también con politraumatismo grave, quedando internado en CTI.

Al lugar concurrió la Policía Científica, no localizándose testigos presenciales del hecho. Intervino Brigada de Tránsito.

De acuerdo a la información extraoficial, el amputado tiene 37 años, mientras que los restantes que viajaban en la otra moto tienen 22 y 19 años respectivamente.

PUDO SER PEOR

En Avenida Manuel Oribe al 3300, ocurrió un siniestro de tránsito, protagonizado por la camioneta matrícula IAE 1308, conducida por un masculino, quien se encontraba estacionado por Avenida Manuel Oribe corriente sur, al costado del cordón sur, y al salir a la circulación, pretendió doblar a su izquierda y de improvisto fue colisionado por una motocicleta, la cual circulaba en su misma dirección y sentido. Por otra parte, la moto Vital, matrícula HKW 005, conducida también por un hombre, circulaba por Avenida Oribe corriente sur al este y de forma imprevista, un automóvil que circulaba delante, sin prender las luces de señalización, realizó una maniobra a su izquierda en el momento que el dicente pretendía rebasarlo, no pudiendo evitar la colisión, cayendo el mismo al pavimento, resultando politraumatizado leve, con traumatismo de cadera izquierda sin fractura, y erosiones en mano y rodilla izquierda. Al lugar concurrió la Policía Científica. Consultado el Juez de Turno, dispuso: “Órbita policial y entrega de vehículos”. Intervino Brigada de Tránsito.

VERSIONES

ENCONTRADAS

Una camioneta Fiat Palio, matrícula HAV557, conducida por un hombre mayor, quien circulaba por Avenida Manuel Oribe al este y una moto marca Yumbo GS, matrícula HKR222, conducida por un masculino mayor, quien circulaba por Avenida Manuel Oribe al este, llevando como acompañante a una mujer, protagonizaron un siniestro de tránsito en dicha Avenida, resultando el motonetista con politraumatismo leve.