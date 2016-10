Con algunas pistas, varias hipótesis y un equipo especializado trabajando en el tema, la Policía viene indagando las distintas líneas que tienen sobre el caso del productor rural que fuera asesinado el pasado fin de semana en su establecimiento de la zona de Sopas, en el interior del departamento a unos 115 kilómetros de la capital salteña por la ruta 31.

Allí mismo había sido encontrado su cuerpo, maniatado y con un balazo en la cabeza, se trataba de Osmir do Nacimento de 79 años de edad, que vivía solo en un establecimiento rural de su propiedad, cuando en la mañana del sábado al parecer cuatro personas llegaron armadas y encapuchadas a la casona de la estancia donde se encontraba, se bajaron de un vehículo e ingresaron a la casa.

Esa fue la versión que dio el trabajador rural a la Policía, el mismo que trabajaba en ese establecimiento y que observó esta escena, la que le puso los pelos de punta y lo llevó a pedir ayuda de inmediato; quien dijo que al llegar estas personas al lugar, huyó de inmediato del establecimiento para darle aviso a otro vecino de lo que estaba ocurriendo. Sucede que la vivienda de dicho vecino distaría unos tres kilómetros de la casona.

En tanto que la Policía sigue pistas firmes sobre este episodio, pero no ha logrado aún resolver el caso.

Continuando con las investigaciones sobre este hecho, la Policía procedió a la detención de cuatro sujetos, todos ellos mayores de edad, quienes en el día de ayer fueron conducidos a la sede penal, donde culminadas las actuaciones el magistrado de 4to., Hugo Rundie dispuso la libertad sin perjuicio para los mismos.

Por tal motivo, la Policía sigue reuniéndose con la finalidad de establecer líneas de acción que puedan determinar algún dato concreto que conduzca a los autores del hecho. Hasta ayer no había nuevos detenidos en relación a este caso.

OTROS CASOS

En tanto que en la pasada jornada, el juzgado penal de la calle Artigas 1080 se encontraba abarrotado de gente, debido a que una cantidad de personas se encontraban detenidas, listas para prestar declaraciones ante el juez penal de turno, las cuales pudieron ser detenidas debido a investigaciones policiales que terminaron con sospechosos de poseer bocas de venta de drogas en sus domicilios, así como también de otros casos como posibles autores de hurtos.

Según informaron ayer a EL PUEBLO fuentes policiales en la tarde del lunes hubo al menos tres allanamientos en distintos barrios de la ciudad, los que terminaron con varias personas detenidas para ser sometidas a investigaciones, con el fin de esclarecer si estaban relacionados o no con los delitos que se investigan.

Al cierre de nuestra edición en la medianoche anterior, una serie de personas aún esperaban someterse ante los interrogatorios judiciales. Entre ellos se encontraban varios sujetos que fueron detenidos el lunes por estar implicados en la existencia de bocas de venta de drogas en la zona sur de la ciudad.

Al caso, que lo viene manejando la Seccional Tercera, se le suma una línea de investigación que derivó en la detención de dos personas más de las inmediaciones del barrio Andresito, quienes podrían estar implicados en el caso de la avioneta.

Las autoridades policiales vienen investigando si la droga, que era lanzada desde el aire a un descampado de esa zona de la ciudad, era trasladada luego a la zona sur de la ciudad para su comercialización en las distintas bocas de venta allí existentes y cuyos responsables serían los que están detenidos.

Pero hasta anoche, la Policía no confirmaba el hecho hasta que el caso pudiera comprobarse en el juzgado. De la andanada de detenidos y de procedimientos realizados, solamente una persona fue procesada sin prisión por haber cometido una agresión, el caso lo manejó la Seccional Primera.