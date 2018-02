Dos sujetos golpearon a otro para robarle una motosierra en La Amarilla

Las rapiñas se incrementaron sustantivamente en Salto y pasaron de ser 71 las denuncias en el año 2016 a 163 en el año 2017. El aumento superlativo de las mismas denota que los delitos violentos van en aumento y ahora siguen.

En las últimas horas un hombre denunció que se encontraba trabajando en su comercio cuando entraron los encapuchados y se llevaron el dinero tras amenazarlo con un cuchillo.

CUATRO HOMBRES ENCAPUCHADOS RAPIÑARON COMERCIO DE MADRUGADA

El denunciante, un hombre mayor de edad, denunció que a las dos menos veinte de la madrugada de ayer, se encontraba trabajando en un comercio cuando ingresaron cuatro personas encapuchadas.

Una de ellas, portaba un elemento punzante en su mano, con el cual lo amenazó, exigiéndole la entrega del dinero a lo que accedió, haciéndose los delincuentes de la suma de $ 9.000 pesos. Al retirarse, hurtaron bebidas varias, dándose a la fuga. Investiga Seccional 4ta.

LO GOLPEARON PARA LLEVARSE UNA MOTOSIERRA

Una mujer mayor de edad, domiciliada en barrio La Amarilla, denunció que próximo a la hora 1:20 de ayer, dos masculinos, mediante agresión física propinada a su esposo, le hurtaron una motosierra marca Still y una cortadora de césped. Investiga Seccional 2da.

LA POLICÍA DETUVO A TRES HOMBRES QUE PORTABAN DOS ARMAS DE FUEGO

Siendo la hora 19:30 del pasado martes, en momentos en que personal policial realizaba recorridas por la Zona Este, divisaron a un automóvil en actitud sospechosa, por lo que se le dio seguimiento, siendo interceptado en calle Arregui al 700.

El mismo era conducido por un hombre acompañado por otros dos, todos mayores de edad. Al ser identificados y al solicitárseles inspeccionar el vehículo y que exhibieran lo que contenían en una mochila, uno de los acompañantes se dio a la fuga pie a tierra, mientras que los restantes ocupantes del vehículo fueron detenidos, incautándose el automóvil.

En el interior de la mochila, llevaban un revólver calibre 38 y otro calibre 32. Puesto el hecho en conocimiento de la Fiscal de Turno, dispuso: “se da por enterada, permanezcan detenidos”. Intervino GRT y Dirección de Investigaciones.

EMPRESA CONSTRUCTORA BLANCO DE HURTO

En la madrugada de ayer, desde un galpón de una empresa constructora ubicada en el barrio Cerro, hurtaron un vibrador industrial a nafta, chicotes con pinzas, cable alimentador de hidrolavadoras y 80 metros de cable alargue.

El denunciante, un sujeto mayor de edad, agregó que en dicho lugar se cuenta con un sereno y cámaras de seguridad. Avaluó el perjuicio en $ 30.000 Investiga Seccional 5ta.

LE VAN ROBANDO 74 OVEJAS DE PEDIGREE

Un masculino mayor de edad denunció que, arrienda un establecimiento rural en Pueblo Cayetano, y que desde el mes de noviembre, viene constatando la faltante de ganado, totalizando 74 ovinos raza Merino Australiano.

Agregó que, realizó recorridas por el campo, no localizando los animales, ni constatando daños, efectuando recorridos por campos linderos, sin noticias de los animales. Investiga Seccional 14ta y Departamento de Seguridad Rural.

ROBARON VARIOS OBJETOS DE MONTAR

Un masculino mayor de edad denunció que, a las 21:00 horas del pasado martes, constató que mediante daños en una puerta, personas extrañas ingresaron a una pieza de su propiedad en calle Rincón al 2100, hurtándole un recado, dos cinchas, estriberas, riendas, dos cueros blancos, dos jergones y una carona. Investiga Seccional 3ra.

HURTO DE VEHÍCULOS

La denunciante, femenina mayor de edad, denunció que a las 2:00 de la madrugada de ayer, dejó estacionada su motocicleta Winner 110cc, matrícula HIA 4898, de color negro, en calle Verocay al 300, y al ir a ocuparla a la hora 3:30, constató que se la habían hurtado. Investiga Seccional 2da.

Un masculino mayor de edad denunció que, en horas de la madrugada de ayer, desde el alero de su finca en barrio Cerro, le hurtaron su motocicleta marca Yumbo, modelo Max 110 cc., matrícula HLB011, de color negro; la que se encontraba con traba de seguridad de fábrica. Avaluó el perjuicio en $ 30.000. Investiga Seccional 5ta.

En tanto, una femenina mayor de edad, denunció que a las 13:30 horas de ayer, concurrió a su trabajo, dejando estacionada sobre la vereda de calle Charrúa al 500, su motocicleta Yumbo Max 110cc, matrícula HKM 565, de color rojo, y a la hora 15:00, al ir a buscarla, constató que se la habían hurtado. El perjuicio fue avaluado en U$S 800. Ambos hechos fueron investigados por Seccional 5ta.