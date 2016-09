Sobre el particular Jefatura informó que en horas de la madrugada de ayer, personal policial concurrió a Avenida Garibaldi y Costanera Norte, donde se estarían realizando picadas de motos; en el lugar, se encontraba personal del Cuerpo Inspectivo de Salto, quienes procedieron a identificar a un menor de edad, quien conducía la moto Yumbo C 110cc, sin chapa matrícula, ni documentación alguna. Al momento de proceder a realizar el acta de incautación correspondiente, se aproximó un hombre, quien descendió de otra moto, conjuntamente con dos motos más, el que expresó que se haría cargo de dicho menor. En ese instante, el acompañante de los otros masculinos, efectuó disparos de arma de fuego hacia todos los funcionarios que se encontraban allí, tanto municipales como policiales, por lo que se solicitó apoyo, no resultando ningún efectivo lesionado, como tampoco el menor, ni el mayor, dándose a la fuga los restantes. Se procedió a la detención de los presentes para realizar averiguaciones del hecho. Investiga Seccional 5ta.