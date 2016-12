Un sujeto le ofreció venderle unos chorizos a su abuela en la puerta de la casa de esta y como ella se negó a comprarle, mediante un descuido el “vendedor” le arrebató la cartera, ocurrió en el barrio La Tablada.

Fue sobre las 19:20 del lunes, cuando una mujer visitó a su abuela en una finca del Barrio La Tablada, dejando su cartera en el dormitorio y en momentos que se encontraba charlando en la puerta con una compañera, observó que un vendedor le ofrece a su abuela chorizos y como esta no quiso comprarle, en un descuido, el individuo le arrebató su cartera, retirándose del lugar. Investiga el caso la Seccional 2da.

SE TIRÓ DEL AUTO

La Policía recibió un llamado mediante el servicio 911 donde efectivos policiales concurren a atender un llamado en el que una pareja se encontraría en el interior de un vehículo discutiendo.

La pareja habría comenzado la discusión en la casa por lo que la mujer decidió retirarse y este se ofrece a llevarla, ya que la misma se trasladaba con un niño y se encontraba además en avanzado estado de embarazo.

En momentos en que este la trasladaba, tomó un callejón sin salida y al retomar la marcha la femenina abre la puerta y se tira del mismo junto con el niño cayendo al suelo, deteniendo el vehículo el sujeto para ofrecerle ayuda.

Trasladada por una unidad de emergencia para la evaluación de ambos, la Jueza de Familia dispuso la Prohibición de comunicación y acercamiento a la denunciante y al niño.

DOS ROBOS EN CASAS

En uno de los casos, una mujer denunció que en la tarde de ayer concurrió un sujeto a su finca para cortarle el pasto, retirándose posteriormente de la misma. Pero un rato después la dueña de casa se percató de la falta de la suma de $ 1.000 pesos desde el interior de un bolso. Investiga el caso la Seccional 1ra.

En tanto, una mujer mayor de edad denunció que en la mañana de ayer constató que desde el fondo de su casa ubicada en el barrio Constitución le robaron un par de championes marca Converse, de color blanco, talle 38; una toalla grande de color beige; un paquete de tres kilos de jabón en polvo marca Nevex y una pala. El caso lo investiga la Seccional 3ra.

EN VÍA PÚBLICA

Una mujer iba caminando con la suma de 15 mil pesos en su cartera. Fue cerca del mediodía de hoy cuando en momentos en los que caminaba por la Avenida Batlle y la Diagonal Centenario fue interceptada por dos sujetos que circulaban en un birrodado, los cuales le arrebataron su cartera conteniendo la suma de $ 15.000 y varios documentos.

HURTO DE VEHÍCULO

Tres motos fueron robadas en las últimas horas. Una de ellas fue hurtada anoche desde un estacionamiento del centro de la ciudad, el caso ocurrió sobre las diez y media de la noche.

En otro caso denunciado ante la Policía un hombre mayor de edad denunció que en la mañana de ayer desde una Cooperativa de Viviendas del barrio Ceibal le robaron la moto marca Yumbo Max, de color rojo, matrícula HKX 388. Mientras que una mujer planteó una denuncia en la que decía que en la madrugada de ayer desde el frente de su finca ubicada en el barrio Patulé le robaron la moto marca Vital VX 110cc, color gris, matrícula HKP 806.

TUVO SUERTE

En otro caso, una mujer denunció que en la tarde de ayer desde el estacionamiento del Salto Shopping le robaron su moto marca Yumbo Max, de color gris, matrícula HKS 073. Posteriormente a esto el personal policial fue derivado a un sitio baldío de la calle Charrúa al 2100, donde fue encontrado dicha moto y al identificarlo resultó ser el denunciado siendo trasladado a la sede policial. Intervino GRT.

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Una mujer se terminó yendo de su domicilio luego que su marido la golpeara y ella denunciara los hechos. La mujer le dijo a la Policía que el domingo pasado, discutieron y este la agredió físicamente con golpes de puño, no siendo la primera vez que acontecen estas situaciones pero no denunciaba los hechos por encontrarse amenazada. Debido a esta situación, la mujer se retiró del domicilio y solicitó la prohibición de acercamiento hacia su persona y domicilio. Intervino en el caso la Seccional Séptima de Constitución.

OTRO DENUNCIADO

En otro caso una mujer denunció a su esposo, de quien dijo que el mismo “siempre fue una persona conflictiva, nunca la ha agredido en forma física pero sí en forma verbal, últimamente la convivencia se ha tornado imposible ya que comenzó a beber mucho más y si le pide que no lo haga comienza a insultarla con el más bajo vocabulario, humillándola y denigrándola como mujer”.

La víctima dijo estar cansada de esta situación por lo cual decidió formular una denuncia y solicita el retiro del hogar y prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación. Interviene la Dirección Departamental de Violencia Doméstica y de Género.