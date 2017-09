En otra casa robaron un Led y ropa por 40 mil pesos

El robo de una importante cantidad de efectos ocurrió en una vivienda del barrio Gratone donde según dijo la víctima a la Policía, los delincuentes se alzaron con una serie de objetos que son avaluados en una suma cercana a los 200.000 pesos.

El caso ocurrió cuando al regresar a su domicilio ubicado en barrio Gratone, el que se encontraba sin moradores, a las 14:00 horas de sábado, un sujeto mayor de edad constató que el interior de la finca estaba en completo desorden y que desde allí le habían hurtado los siguientes efectos: $ 7.000 pesos; U$S 6.000 dólares; una notebook de color negra; una tablet marca Lenovo; dos cadenas de oro con dijes; un par de caravanas de oro y dos cadenas de plata.

Él o los autores del caso, ingresaron por la ventana del baño a la casa cuyas medidas son 60 cm por 30 cm, la que no se encontraba dañada. Avaluó el perjuicio en la suma de $ 200.000 pesos. Y al lugar concurrió la Policía Científica, quien realizó el relevamiento pericial en este caso. Investiga Seccional 5ta

LA RELACIÓN DURÓ UN AÑO, PERO ELLA VOLVIÓ CON SU MARIDO Y ÉL INTENTÓ AUTOELIMINARSE

Como lo adelantó EL PUEBLO en la pasada edición; próximo a las 14:00 horas del día viernes, la Policía concurrió hasta una vivienda de la calle Vilardebó al 1300, donde había un sujeto con intenciones de autoeliminarse, quien había enviado un mensaje de texto a familiares, expresando que mataría a su expareja y luego se autoeliminaría.

Una vez en el lugar, los funcionarios constataron que el hombre estaba encerrado en su casa encontrándose sólo; reiterando sus intenciones de autoeliminarse, y solicitaba que su expareja concurriera hasta allí.

Los efectivos mantuvieron negociaciones con el individuo por varias horas, logrando que a las 17:30 horas este depusiera su actitud, procediendo a su conducción a un centro asistencial para realizarle una valoración, quedando internado.

Se practicaron averiguaciones con una femenina mayor de edad, quien informó que estuvo en pareja con el indagado por más de un año, no teniendo hijos en común, finalizando la relación el pasado día 12 de setiembre.

Esta, retornó al domicilio donde convivía con su marido y ese día (12 de setiembre) el indagado concurrió al lugar, promoviendo desorden e invitando a su marido a pelear, aunque no llegaron a producirse agresiones. Desde ese día, lo ha visto frente a su casa, sin tener más contacto con él.

Enterada de los hechos, la Jueza de Familia de Turno, dispuso: “una vez que se logre contacto con el denunciado se lo traslade a un centro asistencial. Y que se averigüe con su ex pareja si después de la denuncia sucedió otro hecho y volverla a enterar”.

A su vez, puesto lo sucedido en conocimiento del Juez Penal de 4to. Turno, dispuso: “una vez efectuado relevamiento de los teléfonos, entrega bajo recibo de los mismos. Que el indagado permanezca con custodia policial hasta que esté en condiciones de ser averiguado”. Interviene Dirección Departamental de Violencia Doméstica y de Género.

RECIBIÓ UNA FUERTE GOLPIZA POR PARTE DE SU EX AMIGO

Un sujeto mayor de edad denunció que, el pasado viernes, próximo a la hora 15:00, caminaba por calle Maciel, y al encontrarse entre Córdoba y Luis Alberto de Herrera, fue interceptado por un individuo (de quien aportó datos), quien sin mediar palabras comenzó a agredirlo físicamente con golpes de puño, siendo separados por un vecino; en ese momento, también fue víctima de amenazas de muerte.

Agregó, que hasta hace tres meses tenía una amistad con el agresor, pero luego de una discusión, se distanciaron. Presentó certificado médico. Interviene Seccional 5ta.

AGREDIDO Y HERIDO POR VARIAS PERSONAS A LA SALIDA DE UN POOL

En el día de ayer, a las cinco y diez de la madrugada, el personal policial fue derivado hasta calle Defensa y Perú (ex local de la Seccional 4ta), donde localizaron a dos masculinos, uno de los que presentaba heridas de arma blanca, por lo que se procedió a su traslado hasta el Hospital Regional Salto, donde fue visto por el médico de guardia, quien expidió el siguiente diagnóstico: “se sutura con dos puntos en herida de miembro superior izquierdo. Herida superficial en cuero cabelludo y en región de cuello izquierdo”.

Averiguada la víctima (un hombre de 29 años), manifestó que no deseaba radicar la denuncia y en cuanto a los hechos, dijo que se encontraba afuera del Pool ubicado en barrio Nuevo Uruguay cuando fue agredido por un grupo de personas.

Enterado el Juez Penal de 4to. Turno, dispuso: “coordinar médico forense para el lesionado. Se prosigan las averiguaciones y en caso de surgir novedad se vuelva a enterar”. Interviene Seccional 4ta.

MENORES DAÑAN INSTALACIONES DEL BABY FÚTBOL DE BARRIO WILLIAMS

Una mujer mayor de edad denunció -en representación del Club de Baby Fútbol de barrio Williams-, que hay un grupo de menores que concurren a diario al predio, dañando tanto los juegos existentes como las instalaciones (tejidos, puertas y demás). Solicitó que los padres de los menores asuman la responsabilidad del cuidado de los mismos, y que cuando los niños concurran a jugar, lo hagan en compañía de un adulto responsable. Investiga Seccional 4ta.

ROBARON ROPA Y UN LED DE 17” POR UN VALOR DE 40 MIL PESOS

Se retiró de su domicilio de barrio Independencia, a las 17:00 horas del viernes, quedando la misma sin moradores; al regresar a la hora 20:30, observó que la puerta de madera del fondo se encontraba abierta, y le habían hurtado los siguientes efectos: una notebook marca HP, 17”, de color negra; 8 vaqueros; y entre 15 a 20 remeras manga corta. Avaluó el perjuicio en la suma de $ 40.000. Investiga Seccional 5ta.

HURTO DE BICICLETA

Un masculino mayor de edad denunció que el día viernes, próximo a la hora 09:00, dejó en la barbacoa de su finca de barrio San José, su bicicleta marca GT, modelo Agressor, rodado 28, de color negro; a la hora 18:00, constató su hurto. Avaluó el perjuicio en la suma de $ 18.000. Investiga Seccional 5ta.