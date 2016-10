La Justicia le suspendió la libreta de conducir por el plazo de 6 meses al conductor de la camioneta que participó en un siniestro de tránsito en el acceso a Salto Grande que dejó un ciclista fallecido en el lugar. Dicho conductor fue procesado sin prisión, Al mismo tiempo el juez decidió incautar para inspeccionar otra camioneta similar que también se hallaba en el lugar.

PROCESADO SIN PRISIÓN

En cuanto al siniestro de tránsito ocurrido el pasado viernes en el By Pass de acceso a Salto Grande, Km 2, y del cual informara EL PUEBLO, Jefatura de Policía emitió ayer el parte oficial del hecho, en el cual se expresa que, el mismo fue protagonizado por una camioneta Fiat Strada, matrícula HBD 385, y una bicicleta marca Ondina de color blanco, cuyo ocupante falleció en el lugar, aunque no se proporciona identidad de ninguno de los protagonistas del hecho.

Averiguado el conductor de la camioneta, expresó que circulaba a la altura del kilómetro 2, visualizando a un hombre que transitaba en una bicicleta por la banquina, del lado norte de la ruta, hacia el este, en el mismo sentido que él, cuando en cierto momento se le cruzó a su circulación, por lo que intentó evitar colisionarlo, tirándose hacia la banquina del lado derecho, no dando resultado con su maniobra, colisionando de todas formas con la parte delantera, borde izquierdo, dañándose el parabrisas, frenando inmediatamente y prestando asistencia al ciclista.

Una vez en el lugar, el médico de la unidad de emergencia móvil, diagnosticó: “masculino mayor politraumatizado grave, fallece en el lugar”. Puestos los hechos en conocimiento del Dr. Rundie, Juez de Turno, dispuso que: “Se haga presente Policía Científica, se entere a forense”. Concurrieron a la escena del hecho, la Magistrado de Turno, la Dra. Zelayetta; el Médico Forense; el Fiscal, Dr. Lackner; y el Encargado de la Policía Científica, efectuándose el relevamiento de la escena.

Por disposición judicial, se procedió a la detención del conductor y a la incautación de la camioneta Fiat Strada, matrícula HBD 385. Se constató en el lugar la existencia de otro vehículo, por lo que el Dr. Rundie dispuso la incautación del mismo, tratándose de una Fiat Strada, matrícula HAR 909 y la detención de su conductor, siendo indagado posteriormente, permitiéndosele retirar, con emplazamiento para la Sede Penal.

Además de la incautación de los celulares de ambos detenidos para el relevamiento de la Policía Científica, disponiendo a su vez que: “se realice inspección de frenos a la camioneta HBD 385 y que se agregue el tipo de sistema de frenado del vehículo. Que la camioneta HAR 909 sea incautada. Que la Policía Científica efectúe relevamiento fotográfico, incautar todos los efectos del fallecido y entregar a los familiares, autopsia y extracción de sangre, averiguar a los funcionarios policiales y de caminera que concurrieron al lugar en primera instancia y citarlos para hoy (ayer) a la hora 09:00 en la Sede Penal”. Culminadas las actuaciones en la sede penal, el Juez de Turno dispuso: “el procesamiento sin prisión de G.T.D , por la presunta comisión de un delito de homicidio culposo en calidad de autor, imponiéndole como medidas sustitutiva a la prisión la suspensión de la libreta de conducir y carné de salud por seis meses”. Intervino Seccional 4ta.