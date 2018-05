Policiales

Tras denuncia de hurto que se formuló en la Séptima de Bella Unión, fue detenido un hombre de 20 años de edad, quién por disposición de la Sra. Fiscal, fue conducido a dicha sede. Culminada la instancia, la Sra. Jueza Letrada dispuso formalizar la investigación para el mismo por “un delito de hurto en calidad de autor”, disponiendo como medida cautelar su arresto domiciliario durante 60 días.

¿CUÁNTOS LIBRES DELINQUIENDO?

No hay centro poblado, pueblo, villa y ciudad del Uruguay que no se queje del tema inseguridad. De forma diaria estamos asistiendo a marchas, movilizaciones, reclamos, a lo largo y ancho del país, solicitando al gobierno nacional poder vivir con más libertad. La delincuencia ha ganado terreno y ya disfrutar de la vida el empleado, el empresario, el profesional, y respectivas familias es cosa del pasado. Los hoy denominados Centro de Rehabilitación, en el pasado eran cárceles, están súper pobladas. Todos los centros de reclusión con mayor número del que pueden albergar. La pregunta es; ¿cuántos hay libres delinquiendo? Es indudable que suman miles y miles. Los delitos campean en todo el territorio oriental. Hurtos, arrebatos, rapiñas, violaciones, copamientos, homicidios son moneda corriente cada cinco minutos en algún punto de este pequeño país. Quizás afuera delinquiendo hay igual número de los que hoy están recluidos. Lo peor de todo, es que no se vislumbra a corto o mediano plazo algún cambio. La vida hoy se asocia con aquel viejo refrán; ” Vivir con el corazón en la boca”.