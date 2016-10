Luego de varios allanamientos, y de haber incautado parte de los objetos hurtados, localizaron al sospechoso, quien confesó ser el autor del hecho.

El pasado 14 de septiembre, un hombre denunció que al llegar a su domicilio en barrio Parque Solari, encontró la puerta del mismo abierta, y dentro de su dormitorio a un individuo, quien lo apuntó con un arma de fuego a la cabeza, exigiéndole que le abriera la puerta, huyendo del lugar con el botín. Continuando con las averiguaciones del caso, se obtuvo información sobre el autor del hecho, realizándose allanamientos en su finca, pudiéndose incautar parte de los objetos hurtados, no lográndose la localización del mismo.

Consultado el Juez Actuante, dispuso: “Lo incautado relevamiento por Policía Científica, entrega bajo recibo al denunciante”. El pasado jueves, se procedió a la realización de un nuevo allanamiento en la finca del sospechoso, lográndose su detención, quien expresó ser el autor del hecho, negando por otra parte, haber utilizado un arma de fuego.

Disponiendo el Juez de 4to. Turno su conducción en la tarde del jueves, emplazando a la madre del detenido y al denunciante. Culminadas las actuaciones, se dispuso: “El procesamiento con prisión de R.A.A.S por la presunta comisión de un delito de hurto especialmente agravado en calidad de autor”. Intervino Seccional 2da.

TENTATIVA DE HURTO

EN CASA DE FAMILIA

Una mujer denunció que a la hora 22:50 del pasado jueves, en momento en que se encontraba descansando, escuchó ruidos, pareciéndole que estuvieran forzando la puerta y posteriormente la ventana, por lo que solicitó la presencia policial, quienes una vez en el lugar, constataron que, en el fondo, había un tejido dañado, por donde habrían ingresado, no logrando hurtar ningún objeto. Investiga Seccional 2da.

LE ROBARON UNA

PANTALLA SOLAR

Se denunció por parte de un hombre que, días pasados, desde su establecimiento ubicado en el Acceso a Villa Constitución, le hurtaron una pantalla solar. Investiga Seccional 7ma.

HURTO A COMERCIO

Próximo a las 23:50 horas, de acuerdo a lo manifestado por la denunciante, un individuo ingresó al comercio ubicado en calle Rivera al 1500, el cual se dirigió hasta las góndolas de galletitas, hurtando la cantidad de 6 paquetes de Wafler marca Lu. Lu, retirándose del lugar con insultos. Investiga Seccional 2da.

DAÑO Y TENTATIVA

DE HURTO EN DEPÓSITO

En representación de la empresa IPRU, una mujer denunció que en la mañana de ayer, al concurrir al depósito del local de barrio Saladero, constataron que la puerta del mismo se encontraba forzada, no logrando hurtar nada. Investiga Seccional 3ra.

HURTAN DURMIENTES DE LAS VÍAS DEL TREN

Un hombre denunció que, los durmientes de las vías del tren situada en la zona de Avenida Apolón y Luis Batlle Berres, están siendo hurtados por personas extrañas. Investiga Seccional 5ta.