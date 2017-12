Oldemar Avero, afirmó que en enero habrá 30 nuevos funcionarios haciendo patrullaje

La droga, ese es el principal problema que tiene hoy nuestro departamento a ojos del jefe de Policía de Salto, el comisario general retirado, Oldemar Avero. Si bien afirma que la policía salteña a poco de culminar el año 2017 logró cerrar al menos 30 bocas de venta de drogas, sostiene que el consumo existente es el que promueve su presencia y la multiplicación de estos focos de venta, para lo que reclama una acción interinstitucional, ya que adjudica ese tema a varios factores que exceden a la labor policial.

Consultado por EL PUEBLO por celebrarse ayer el Día Nacional de la Policía, el máximo jerarca de esa institución en nuestro medio, habló de todo e hizo hincapié en que el problema del delito pasa “por la conducta” de la gente y dijo sin vueltas que “hay gente a la que no le interesa las ocho horas”.

Asimismo, informó que para el próximo mes de enero, la policía salteña tendrá unos 30 funcionarios más los cuales pasarán directamente por el sistema de patrullaje, con el fin de reforzar el mismo en distintos puntos de la ciudad que han sido priorizados por la Policía para establecer una estrategia que apunte a cuidar además al turismo, que es una importante fuente de ingresos para la población local.

Avero habló sobre varios temas con nuestro diario cuando venía en pleno viaje, durante el día en el que la Policía celebró un nuevo aniversario de su creación.

TRANSFORMACIONES

El jefe de Policía de Salto dijo que actualmente “la Policía está sufriendo un cambio interno importante en su forma de actuar por el nuevo régimen disciplinario, nueva ley orgánica y están apareciendo nuevas unidades ejecutoras que van a ensamblarse con el nuevo código del proceso, es decir que estamos viviendo una época de transformaciones”.

Sobre la visión general de Salto, Oldemar Avero dijo que el principal problema de nuestro medio es “la droga” que para combatirla “este año llevamos cerradas 30 bocas de venta de drogas pero no es suficiente, porque cerrarlas no significa que podamos atacar el consumo que es lo que genera la existencia de estas bocas de drogas, y el consumo debe ser atacado por otro organismos que deben intervenir para ayudarnos a que esta gente no reincida”.

Añadió que la situación obedece a un factor “multicausal y lo que hace esto es que perdamos en seguridad con actitudes que tenemos que son difíciles de comprender y que se extiende en un contexto de gente que no está normal, porque es gente que vive otro tipo de experiencias y hace que la droga sea el centro de sus vidas. Hemos visto familias sin cocina y sin el lavarropas y cosas por el estilo, que todo lo venden para comprarse drogas. Esto es algo bastante problemático”.

Debe haber otras políticas que nos ayuden, porque señaló que la problemática de la seguridad “no pasa solo por la policía, sino por un elenco de cosas que deben ser atacadas. Porque la cárceles nunca estuvieron tan superpobladas como hasta ahora, entonces podemos decir que el trabajo de la policía y de la justicia ha sido bastante eficiente, lo que no ha sido eficiente es la conducta de los seres humanos, por la cantidad de gente que delinque y eso es lo que tenemos que cambiar”.

Cuestionó el jefe de la policía salteña que “por más que sigamos encerrando gente, pero no haya buena política de recuperación y hablar más de lo mismo, termina siendo que entramos al pájaro adentro de la jaula y lo sacamos, y lo volvemos a sacar y es una locura”.

LOS RECURSOS

El jefe de Policía de Salto, Oldemar Avero, señaló que “estamos viviendo con determinadas formatos de acostumbramiento de gente de una manera de vivir que debe cambiarse y no está en manos de la policía que se deba cambiar. Es difícil que hoy un delincuente que haya salido de la cárcel por la falta que existe, para conseguir trabajo la cuesta muchísimo y hay mucha gente que ya no se dedica más a las ocho horas, que se dedica a hacer otra cosa. Y esto no es una oleada delictiva sino que viene de todo un proceso”.

El jerarca policial del departamento hizo hincapié en que “no solo con la policía puede solucionar este problema, porque en lo que respecta a nosotros, ya a partir del año que viene vamos a tener una cantidad mayoritaria de personal y vamos a tener otros formatos de actuación policial, porque empezaremos a tener 25 policías en ese formato a través del sistema PADO; con dedicación permanente y las 24 horas de servicio, esto refiere a que esos policías tengan dentro de las 8 horas de trabajo 2 horas de entrenamiento por semana que de acuerdo a las disciplinas tácticas que hoy se necesitan, deban efectuar determinados trabajos que antes eran muy difícil cumplirlos”.

Y también informó que a principios del mes de enero Salto contará con 30 policías más que estarán trabajando en las calles de nuestra ciudad, que irán directo al sistema de patrullaje, “porque todo el mundo irá a pasar por los patrulleros antes de llegar a las seccionales”.

Afirmó a su vez que el modo “de actuar será el dinámico en base a tratar de prevenir que no ocurran los delitos y en el caso de ellos tener un buen sistema de ayuda a los fiscales con la profesionalización de los cuerpos investigativos, pero vamos a apuntar lo máximo posible a la prevención para que no sucedan determinados hechos”.

EL TURISMO

Avero expresó que la policía ha priorizado algunos objetivos con el fin de cumplir un riguroso servicio de seguridad y dijo en ese aspecto que “estamos cuidando especialmente lo que es el turismo salteño. Donde le damos prioridad a las dos termas, el centro y la costanera. Hemos apuntado nuestras baterías fundamentalmente a esos puntos y en eso estamos trabajando”.

Sostuvo que el turismo es una fuente “muy importante de dinero para la población de Salto, entonces eso debemos mantenerlo y cuidarlo como si fuera oro, entonces tenemos que hacer las cosas lo mejor posible y que no ocurran hechos que nos lo arruinen”. Aseveró que “la priorización de esos lugares son por un tema de objetivo, para ayudar a los salteños a que conserven el turismo como fuente de recursos, pero no porque allí haya más delitos. Sobre todo porque a partir del año 2018 voy a tener más personal y voy a poder redistribuirlo para que las cosas marchen de otra manera”.