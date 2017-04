Tres jóvenes asesinados a balazos, dos en Montevideo y uno en Durazno

Tres asesinatos por disparos de armas de fuego, dos en Montevideo y uno en Durazno, continuaron ayer una seguidilla de crímenes relacionados presuntamente con ajustes de cuentas.

Ayer de tarde, un joven de 21 años recibió cinco balazos en un asentamiento de la zona de Casavalle, un barrio que se ha visto sacudido por una ola de homicidios recientes.

El hermano de la víctima, que regresaba de trabajar, contó a Telenoche que llegó a escuchar los disparos y encontró al joven ya sin vida, con cinco impactos de bala en el pecho.

Según dijo, otro hermano también había sido asesinado hace poco tiempo.

La pasada madrugada, en un pasaje de las viviendas INVE 16 de Malvín Norte, otro joven, de 20 años de edad, fue asesinado de tres balazos.

Si bien la víctima no registraba antecedentes penales (no había sido procesada), sí fue indagada por la policía en reiteradas oportunidades en relación con rapiñas.

Vivía en la Cruz de Carrasco, en la calle Oncativo, donde un integrante de su familia mató a otro tiempo atrás.

En la escena del crimen, Pasaje Dobrich e Hipólito Irigoyen, la policía encontró dos casquillos 9 mm, un plomo y la muleta que usaba la víctima, por un balazo anterior.

Según fuentes vinculadas al caso, el joven asesinado era consumidor de pasta base, informó Subrayado.

Detectives de la Zona II investigan este homicidio como otro presunto ajuste de cuentas vinculado al mundo delictivo.

Conmoción en Durazno.

En la ciudad de Durazno, mientras tanto, un hombre de 20 años de edad fue ultimado de tres balazos, y otro recibió un tiro en la pierna, mientras conversaban en grupo en la vereda en el barrio La Amarilla, al noroeste de la ciudad.

La victima, que fue identificada como Fabián Pérez, era conocida y muy apreciada en el ambiente del fútbol local por su trayectoria en formativas del Club Wanderers y en la selección de Durazno, además de haber actuado hasta el pasado mes en el equipo La Amarilla en la Liga de los Barrios.

Según las primeras informaciones, el ataque se produjo en la madrugada de ayer, recién pasada la medianoche. Las personas estaban reunidas conversando, cuando imprevistamente llegaron tres individuos en dos motos, cubiertos sus rostros con cascos, y sin mediar palabras comenzaron a efectuar disparos alcanzando mortalmente a uno de ellos e hiriendo en la pierna a otro.

Un equipo médico llegó al lugar en ambulancia, pero minutos después se constató el fallecimiento del joven.

De inmediato se inició un operativo policial que hasta el momento no ha logrado dar con los autores.

La muerte de Fabián Pérez caló hondo en la comunidad duraznense, que asiste con estupor a una forma de violencia que no tenía antecedentes a nivel local.

Allegados al joven sostienen que fue ultimado por error y que las balas que segaron su vida «no eran para él».

La policía no descarta ninguna hipótesis.

El jefe departamental de policía, Sergio Guarteche, declaró a Alternativa Durazno que «el clima social está mucho más violento. Acá no hay un problema policial; es un problema social y todos los actores tienen que involucrarse, tanto la familia como los educadores».

«Todos deben trabajar en forma conjunta para poder bajar los niveles de violencia», agregó Guarteche.

Dos días atrás, el 29 de marzo, en Montevideo, la policía reportó un muerto y dos heridos de bala en el barrio Las Acacias, en otro hecho presuntamente vinculado a guerra entre bandas dedicadas al narcotráfico. (EL PAIS)