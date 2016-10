Tres de los cinco detenidos fueron a prisión por tenencia no para consumo, depósito y almacenamiento, y negociación de drogas.

SE INCAUTARON 6 KILOS

DE COCAÍNA Y 9 KILOS

DE PASTA BASE

En el marco de las actuaciones realizadas para dilucidar el paradero de los bultos arrojados desde una avioneta que sobrevoló la ciudad el pasado sábado por la tarde, los que habrían caído en la zona de la “Chacra Municipal” y el cercano barrio Andresito III. se realizaron varios allanamientos en la pasada jornada, procediéndose a la incautación de 6 kilos de cocaína y 9 kilos de pasta base, deteniéndose a cinco personas mayores de edad y una menor, las que fueron conducidas en el día de ayer a la sede penal.

TRES PROCESAMIENTOS

CON PRISIÓN

El Juez de 4to. Turno, Dr. Hugo Rundie, dispuso: “el procesamiento con prisión de A.F.C.B por un delito establecido en el artículo 31 del decreto ley 14.294 en la redacción dada por el Art. 7 de la Ley 19.172 en la modalidad de tenencia no para consumo; el procesamiento con prisión de una femenina mayor de iniciales A.C.M.D. por un delito establecido en el Art. 31 del Decreto Ley 14.294 en la redacción dada por el Art. 7 de la Ley 19172 en la modalidad de depósito o almacenamiento; y el de un masculino mayor R.D.G.F por un delito establecido en el art. 31 del Decreto Ley14294 en la redacción dada por el Art. 7 de la Ley 19.172 en la modalidad de negociación, los demás fueron puestos en libertad. Se continúa con las actuaciones”. Investiga la Dirección Departamental de Investigaciones y la División I.

LA NORMA LEGAL

La Justicia procesó a dichas personas en base a lo establecido por la Ley de Estupefacientes Nº 14.294, artículo 31, en la redacción dada por el artículo 7 de la Ley 19.172, marihuana y sus derivados. Control y regulación del Estado de la importación, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución; cuyas modificaciones rezan:

“El que sin autorización legal, importare, exportare, introdujere en tránsito, distribuyere, transportare, tuviere en su poder no para su consumo, fuere depositario, almacenare, poseyere, ofreciere en venta o negociare de cualquier modo, alguna de las materias primas, sustancias, precursores químicos y otros productos químicos mencionados en el artículo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en éste, será castigado con la misma pena prevista en dicho artículo. (20 meses de prisión a 10 años de penitenciaría). Quedará exento de responsabilidad el que transportare, tuviere en su poder, fuere depositario, almacenare o poseyere una cantidad destinada a su consumo personal, lo que será valorado por el Juez conforme a las reglas de la sana crítica.

PARA CONSUMO

HASTA 40 GRAMOS

Sin perjuicio de ello, se entenderá como cantidad destinada al consumo personal hasta 40 gramos de marihuana. Asimismo, tampoco se verá alcanzado por lo dispuesto en el primer inciso del presente artículo el que en su hogar tuviere en su poder, fuere depositario, almacenare o poseyere la cosecha de hasta seis plantas de cannabis de efecto psicoactivo obtenidas de acuerdo con lo dispuesto en el literal E) del artículo 3º de la presente ley, o se tratare de la cosecha correspondiente a los integrantes de un club de membresía conforme con lo previsto por el literal F) del artículo 3º de la presente ley y la reglamentación respectiva».