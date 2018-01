Un médico de guardia del Hospital Regional Salto, denunció que, próximo a la hora 21:20, atendió a un menor de edad, comunicándole a la madre que este debería quedar internado; el paciente tras salir a buscar un refresco, no regresó más.

El facultativo solicitó el reintegro del mismo, ya que había concurrido el día 23 de diciembre, habiéndole explicado a la madre el riesgo que corre el menor. Personal policial se comunicó en forma telefónica con la misma, quien no quiso aportar datos de su hijo, reconociendo haber estado horas antes en el hospital, expresando que la doctora no le alertó del peligro que corría el menor; explicándole la situación de urgencia que corre este y brindándole todas las posibilidades de traslado al nosocomio local, manifestó no querer hacerlo, que concurriría por sus propios medios.

Puesto el hecho en conocimiento de la Fiscal de Turno, dispuso: “Se da por enterada pero no puede disponer acción en este caso”.