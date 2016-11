Una mujer policía que integra la Unidad de Respuesta Policial Salto (URPS) fue agredida en su propia casa y terminó con severas lesiones, por parte de otra mujer vecina suya, con la cual ya mantenían serios inconvenientes desde un tiempo a esta parte, debido a que la misma le formulaba epítetos y amenazas de manera constante, solamente por la condición de funcionario policial de la misma.

Según informaron a EL PUEBLO las fuentes consultadas, si bien la mujer policía trató de evitarla en reiteradas ocasiones el tema pasó a mayores cuando la mujer invadió su casa y al pretender echarla del lugar, se tomaron a golpes de puño terminando la policía muy lastimada, efectuando la denuncia. La agresora está detenida y hoy va ante el juez.

EL DRAMA

Se trata del problema que tienen la mayoría de los funcionarios policiales que viven en zonas de contexto crítico junto a su familia y que muchas veces deben pasar por momentos de estas características. En este caso, se trata del barrio La Tablada, donde hay personas que tienen problemas con la ley y en ese sentido, conflicto con todo aquello que la represente.

De la información que pudo recabar este diario consta que la efectiva agredida vive sola con su madre en una casa que alquila. Muy cerca de allí vive una mujer que ha tenido serios inconvenientes con la Policía y que por la condición de tal de su vecina le ha proferido insultos en forma permanente, así como también le ha lanzado algunas amenazas.

La mujer policía ya había puesto el caso en conocimiento de las autoridades y les había manifestado que temía un desenlace de estas características. Sus jerarcas le aconsejaron no entrar en el terreno del agravio y hacer caso omiso a las manifestaciones fuera de lugar que recibiera en su casa, tomando los recaudos del caso tanto para ella como para su madre.

Dijeron que tampoco la exponen en los procedimientos y mucho menos en los que son cerca de la zona de influencia de donde ella vive, para evitar situaciones violentas posteriores.

Pero según las fuentes consultadas el caso terminó pasando a mayores. El lunes por la noche la mujer llegaba de cumplir el turno en la Unidad de Respuesta Policial (ex Radio Patrulla) con su uniforme oscuro y mochila al hombro, cuando estaba la agresora sentada en el cordón de la vereda.

Allí la amenazó y le profirió insultos. La policía femenina optó por ingresar a su casa tomando en cuenta las recomendaciones recibidas pero esto no fue suficiente. Con el insulto en la boca la mujer ingresó puerta adentro y la tomó a golpes de puño, cuando la funcionaria policial reaccionó intentando echarla de la casa y defendiéndose también a golpes. Logró sacarla del lugar pero terminó lesionada.

Cuando llegaron los funcionarios la trasladaron a un centro asistencial y le tomaron la denuncia, logrando minutos después detener a la ofensora, quien según informaron ayer a EL PUEBLO permanece detenida y será remitida hoy ante el juez penal de turno.