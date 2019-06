Planificado y en el debe…

Descartado aparentemente ya en forma definitiva, el canal de navegación previsto entre los objetivos de la represa de Salto Grande, figura entre los propósitos incumplidos por la magna obra. Como monumento ocioso, sólo para el recuerdo del proyecto inicial permanece construida, la obra civil de la esclusa de aguas arriba, junto a la cabecera argentina del puente internacional, prevista para conformar parte de la malograda esclusa de navegación.

Como forma de recordar de que se trataba esta obra prevista para salvar la navegación del Río Uruguay, incluimos la entrevista al Ing. Oscar Bravo Jefe de Obras Civiles de Salto Grande: ”el canal de navegación será una obra muy importante, pero ocupará menos mano de obra que la represa”, resumió.

“Quizás una de las obras más importantes que incluye el proyecto de la represa de Salto Grande y sin embargo poco conocida en detalles, es el canal de navegación. Gráficamente se lo podría definir como un arroyo artificial, de 13 quilómetros de extensión que será construido en territorio argentino con un curso paralelo al río Uruguay.

PAREDES DE TIERRA Y PIEDRA

Aproximadamente 500 metros afuera de la costa argentina serán levantados dos murallones de 13,50 metros de altura, de tierra y piedra, paralelos al río que tendrán una separación entre sí de 60 metros; ese será el ancho del canal. Su profundidad será de cuatro metros.

El canal terminará aguas debajo de Salto Chico, donde se levantará la segunda de las dos esclusas, especie de cajón en el que se introducen los barcos, luego se llenan de agua ese espacio y las embarcaciones son elevadas y depositadas en un nivel superior. Cuando se trata de embarcaciones que se dirigen al sur se efectuará el proceso inverso, haciéndoles descender.

El otro extremo del canal estará ubicado en la margen derecha de la represa, donde ya ha sido construida la esclusa respectiva, pasando debajo de la presa de tierra. Esta esclusa permitirá elevar los barcos otros 16,50 metros, depositándolos en la superficie del lago del embalse, cuya caída máxima de agua a cota 35 será de 33 metros. También podrá cumplir el proceso inverso de modo que las embarcaciones pasarán del lago al canal.

Cada esclusa posee una longitud de 135 metros y un ancho de 24 metros. Estas dimensiones permiten que se puedan acomodar en ellas un tren de cuatro barcazas de 45 metros de eslora,9 metros de manga y 660 toneladas de desplazamiento cada una.

PUENTE CANAL

Otra curiosa obra incluye el canal de navegación. A la altura del arroyo Ayuí Grande, será construido un puente canal de hormigón. A diferencia de los puentes comunes, tendrá paredes que le darán forma de ”U”, sirviendo de lecho, pues deberá ser llenado de agua al igual que el resto del canal. La curiosidad radica en que se hará el puente sobre el arroyo natural, o sea el Ayuí Grande, para permitir el pasaje del arroyo artificial por encima del puente.

En el lugar podrá observarse un insólito cruce de arroyos.

CTM RATIFICO DECISION DE CONSTRUIRLO

En los últimos meses la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande decidió ratificar la construcción del canal de navegación, tal cual había sido previsto en el proyecto original. En mayo elevó a consideración de los dos gobiernos del Plata, esta decisión. Pues si las autoridades ratifican esta construcción, deberán proporcionar los recursos necesarios para financiar la obra.

Esta reafirmación de construir el canal, tiene suma importancia, pues a raíz de estudios del comportamiento del río Uruguay, aguas abajo de la represa, se piensa que se puede mejorar el proyecto de Salto Grande, construyendo obras compensadoras para estabilizar más el nivel del río, y facilitar la navegación. Estas obras podrían suplantar la misión del canal de navegación.

Pero debido a que los estudios aún no están terminados y de que esas obras compensadoras reclaman una cantidad de recursos bastante considerables, la CTM estimó conveniente ratificar la decisión de construir el canal tal cual figura en el proyecto hidroeléctrico de Salto Grande.

De lograrse el visto bueno de los respectivos gobiernos, este año se estaría en condiciones de poner en marcha la construcción del canal. Realizando el respectivo llamado a licitación de empresas internacionales.

CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS

Paralelamente a esto la CTM decidió igualmente continuar los estudios pertinentes para mejorar el comportamiento del río Uruguay aguas debajo de la represa.

De acuerdo a los estudios realizados por medio del modelo matemático, el comportamiento del río no es atentatorio a la navegación. Pero las condiciones del río pueden mejorarse aún más con una obra compensadora.

En materia de obras compensadoras ocurre que se puede aspirar a dos cosas muy importantes: hacer una obra que sea simplemente compensadora o que esta obra además de ser compensadora del comportamiento del rio, permita un aprovechamiento energético.

Como estos estudios para lograr la navegación óptima pueden ser extensos, es que CTM decidió reafirmar la construcción y asegurar cuanto antes la navegación del río en 144 quilómetros al norte de la represa.

Con respecto al costo del canal de navegación, a noviembre del año 1976, era estimado en 80 millones de dólares.

LA MANO DE OBRA

Referente a la mano de obra que se utilizará en la construcción del canal, si bien se indica que será importante su número no llegará a la cantidad que demandó la construcción de la represa en si.

En reciente conferencia de prensa el Gerente de Obras Civiles de la C.T.M., Ing. Oscar Bravo manifestó a que ello se debe a que fundamentalmente se tratará de un trabajo de maquinaria y no de hombres.

Finalmente debe acotarse que en sectores de la industria turística se adjudica a esta obra una poderosa influencia como atracción de visitantes, debido a que será la única en su tipo en América del Sur.