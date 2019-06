Susana Tafernaberry de Pirotto

Susana Tafernaberry de Pirotto, manager en RR.PP. es una testigo privilegiada del proceso de construcción de Salto Grande. En su labor allí de 23 años, pudo seguir paso a paso el desarrollo de la obra y se confiesa orgullosamente “saltograndista”. Con ella mantuvimos un diálogo extenso, del que extraemos algunos conceptos.

Siempre digo que para mi fue una experiencia magnífica, gratificante e intransferible, de la que me siento orgullosa por haber participado en toda su trayectoria, compartiendo con mis compañeros uruguayos y argentinos (con claro espíritu de binacionalidad) el ver nacer y crecer a nuestro querido Salto Grande. Mi ingreso a la empresa fue impensado y sorpre sivo. Ejercía por ese entonces la docencia de geografía desde hacía 15 años en liceos públicos y privados de la ciudad, hasta que un día en el año 1975, me llamó la atención un anuncio en el diario referente al dictado de un curso de “informante de turismo”, organizado por UTU, ideado y planificado por su profesor, don Rogelio López Viera un adelantado a la época a quien recuerdo con mucho cariño. Este curso se realizó en las ciudades de Salto, Paysandú y Fray Bentos, con motivo de la construcción de los tres puentes internacionales que sin duda facilitarían mayor afluencia turística.

Como en la currícula de esta actividad dictada por profesores de Montevideo figuraba la asignatura geografía, me interesó sumamente y me inscribí. También despertó interés en mucha gente y entonces fuimos citados los más de 500 postulantes que debimos realizar una prueba sorpresa escrita que superamos 56 personas, sometidas posteriormente a una entrevista persona para quedar 30 que eran los cupos del curso. Me sorprendió ser designada enSatlo Grande y desde diciembre de 1975 comencé a trabajar como guía de obra y desde 1982 fui jefe de RR.PP. de margen izquierda hasta jubilarme, luego de 23 años de trabajar allí.

Cuando comencé la tarea de Guía de Obra, fuimos capacitados por ingenieros y técnicos que ya trabajaban allí, y al tener que realizar otras tareas de Relaciones Públicas. Comencé a asistir a cursos. Congresos, jornadas, seminarios y a visitar otras represas como Itaipú, Yaciretá, Chocón, y las de nuestro Río Negro, viajando a Montevideo, a Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y demás, porque era la consigna de una empresa líder como Salto Grande, capacitar a su personal para hacer todo de la mejor manera posible y trascender al público con la imagen deseada por la dirección de la institución.

LAS FECHAS IMPORTANTES

Según Susana Tafernaberry, las fechas importantes en Salto grande son:

4 de abril de 1974, momento en que el delegado de CTM de Uruguay, Dr. (abogado) Rutilo de Paula, junto a Domingo Cunha Collazo, entonces Jefe de RR.PP. conducidos por el chofer, Heliodoro Trindade (todos salteños), entregan el predio a la empresa Alvaro Palenga para que proceda a la nivelación del terreno y al talado del monte. Inmediatamente llego la empresa encargada e la obra civil ECSGSA de origen italiano con asociados que se encargó a través de 5.000 personas de estas tareas.

Como dato curioso, diariamente eran trasladados diariamente desde Salto alrededor de 5.000 personas en 50 ómnibus – igual que desde Concordia en lanchas en primera etapa- en los dos turnos ya que se trabajaba las 24 horas y se almorzaba en los dos comedores con capacidad para 2.500 personas cada uno, con un menú controlado por nutricionistas.

En abril de 1979 comenzó el llenado del embalse y en abril de ese mismo año se inauguró la primera turbina.

El 25 de agosto de 1982 se inauguró el puente internacional que une ambos países. La última turbina se puso en marcha el 27 de mayo de 1983