Preocupa la calidad del agua

Se revisará el funcionamiento de la escala de peces

La aparición de las cianobacterias o algas verdes en el río Uruguay preocupa en Salto Grande, aunque no es un problema que se genere por acción de la represa, sino que lo recibimos por lo que se hace aguas arriba de la misma. A pesar de ello nos preocupa y pretendemos “jugar fuerte” junto a otros organismos que tienen que ver con el tema en la búsqueda de acciones que por lo menos ayuden a mitigar el problema.

El presidente de la delegación uruguaya ante la CTM también fue consultado en relación a este tema.

– La calidad del agua del río en Salto Grande preocupó siempre. Se desforestó y se retiró todo lo que iba a quedar debajo del agua cuando se formara el lago con el propósito de disminuir el limo que llegaría a la represa y que los troncos y otros desechos se acumularan lo menos posible en el enrejado de la presa. Hoy han aparecido en el río las cianobacterias ¿sigue siendo preocupación la calidad del agua¿

– Si, en realidad nos preocupan y nos ocupan. Nosotros estamos tratando de plantear en conjunto con los organismos del Estado que tienen a su cargo estos temas, medidas y proyectos para enfrentarlos. Salto Grande tiene un buen equipo de Calidad Ambiental, tiene laboratorios. Tenemos varios planes que se desarrollan, con CARU (Comisión -administradora del Río Uruguay), por ejemplo, de calidad del agua, de seguimiento de las distintas especies ictícolas que pueblan el río y el análisis de la biota en general de ese gran ecosistema que es el lago. Ahora bien, un lago de represa conlleva en mayor o menor medida sedimentación. Lo que arrastra desde aguas arriba, pero además estamos frente al fenómeno que se ha dado en estos últimos años, en todo el territorio que comprende y el de países vecinos, que tiene que ver con el uso del suelo. Como ha cambiado en los últimos años y que termina impactando en los cursos de agua. Es un problema que trasciende a Salto Grande que es el uso del suelo y como ha cambiado en los últimos años y termina impactando, el uso excesivo de algunos elementos que se sedimenta y se estancan. Nosotros en realidad somos receptores de esas situaciones. Muchos de estos temas los recibimos de aguas arriba, de Brasil y Argentina, por lo tanto es muy difícil que podamos solucionar todos los problemas del agua, pero tampoco queremos quedar al margen de estos temas. Por eso, además del monitoreo que se realiza habitualmente ofreciendo información a las ciudades costeras, a la CARU en particular y con mucho más énfasis en los meses de verano. Es importante para tener el control “on line” de la calidad del agua y saber con tiempo si hay alguna variable que se sale de los parámetros aceptables y además de eso queremos ver como podemos contribuir, por ejemplo con planes de reforestación de la franja costera que contribuya a la fijación del terreno y a la filtración de algún tipo de nutriente que terminan redundando en un exceso de fósforo y favoreciendo la aparición de las cianobacterias y demás. Es un proyecto muy ambicioso, no es de ejecución rápida y además requiere coordinación con los estados, porque Salto Grande nos es el dueño de la costa del río Uruguay , pero si queremos jugar un papel fuerte allí poniendo a disposición el equipo técnico, los recursos humanos, los recursos económicos, enmarcados en lo que son los planes nacionales. Por ejemplo hoy Uruguay está llevando adelante todo lo que es la cuenca del Santa Lucía y se está aprobando algo a nivel de lo que es la franja marítima del océano, planes para protección de costa. La ministra hace poco anunció planes que atenderían la situación del río Uruguay y por lo tanto queremos ver como podemos jugar allí. Estamos esperando la contestación de una entrevista que pedimos al MVOTMA y ellos también están muy interesados, así que vamos a ver si podemos por lo menos definir un plan y empezarlo, algo que habrá que continuarlo después, pero más allá del monitoreo y la vigilancia de la calidad del agua, tratando de hacer acciones concretas a nivel de la costa que mitiguen en parte al menos porque no es un problema que se genere en Salto Grande, sino que es producto de todo lo que recibimos.

– Precisamente con respecto a la preservación ambiental y en este caso de la riqueza ictícola del río ¿Realmente funciona la escala de peces, proyectada para que los peces que desovan aguas arriba de la represa sigan remontando el río¿

– Si la escala de peces funciona. Hace poco que se le hizo mantenimiento y si bien hay una discusión histórica de cuan eficiente son esas esclusas para lo que se las concibe Está previsto dentro del proyecto que va a empezar a ponerse en práctica este año, toda una revisión del tema de la escala de peces para saber si migran o no; cuáles son las especies y los tamaños que pueden tener problemas, para ver de qué manera pueden mejorarse estos temas y si el tema mecánico se mantiene en condiciones.