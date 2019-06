Un ingeniero eléctrico al frente de la delegación uruguaya

Ingeniero eléctrico, ingresó en UTE en el año 1989, usufructuando un sistema de becas aprobado entre la empresa estatal y la Facultad de Ingeniería. En aquel momento UTE se estaba quedando sin ingenieros en la división “Potencia” recuerda, porque la mayoría de los estudiantes se inclinaban por la electrónica o la computación y UTE necesitaba técnicos en área de la alta tensión, de la media tensión y por lo tanto encaminó un acuerdo con la Universidad de la República, lo que permitió que varios técnicos de nuestra generación y las siguientes egresaran ya con un trabajo seguro. Luego fui concursando para quedar efectivo y nos manejamos siempre en el área de la trasmisión de energía, de las obras de trasmisión, montaje y estaba ocupando el cargo que equivaldría a una subgerencia de trasmisión en UTE, cuando me propusieron integrar la delegación del Uruguay (ante la CTM de Salto Grande) en aquel momento .

¿Desde un primer momento ejerció siempre la presidencia de la delegación uruguaya¿

– No al inició fui designado delegado junto al Ing. Topolansky (Enrique) que fue el presidente. En julio del 2005 fuimos designados dos delegados porque por entonces se reservaba un cargo para la oposición que nunca se nombró. Así fue hasta el año 2010 cuando se produjo el cambio de gobierno el Ing. Topolansky se retiró y fui nombrado presidente, llevo ya dos períodos en esta función. En total 15 años como delegado.

– Ud. conoce bien el proyecto Salto Grande desde sus inicios. Tenía varios objetivos específicos, algunos se han logrado, otros descartados ¿está satisfecho con lo logrado hasta ahora¿

– Como ya lo he dicho en otras ocasiones he aprendido mucho del proyecto Salto Grande. Al principio mi conocimiento sobre Salto Grande era puramente técnico

– Vinculado más a la trasmisión y no tanto a la generación de energía, pero la comprensión del proyecto Salto Grande se ha ido dando en el correr de estos años que para mi han sido muy enriquecedores. Es muy apasionante ir leyendo sobre un proyecto que conoce sus orígenes al fines de siglo XIX y que uno no termina nunca de conocer. Me han permitido ir conociendo todos esos hitos hasta que creo que fue en 1946 cuando se crea la CTM de Salto Grande hasta que en abril del 74 comienzan las obras y se comienza con la concreción de ese gran proyecto. En 1979 comienza a generar la primera turbina.

– ¿Me preguntaba Ud. si estoy conforme con lo actuado?

– Si efectivamente porque creo que el aporte de Salto Grande a la región es inmenso y por diversos factores. Primero que nada por lo que significa en cuanto a la generación de energía renovable, limpia, que no contamina, lo que ha evitado al país tener que adquirir esa energía generándola en base a petróleo, que era la única alternativa en aquellos años. Quemar petróleo, que había que importarlo a valores que nosotros no fijábamos que contamina, hubiera sido mucho más caro para Uruguay y costoso para la gente, pero además de la generación, la trasmisión que es un vínculo fuerte con la Argentina que vincula los dos países y ha permitido que ambos se transfieran energía de un lado a otro aún en situaciones en que la central está generando poco. Esa es una ventaja muy importante.

– En lo energético uno resalta esos dos temas. La generación de energía limpia. La solidez de esa generación por otra parte, con una disponibilidad del equipamiento muy alta, con un estado del equipamiento en excelentes condiciones que han reconocido la central, que han trabajado con nosotros. Pero además la importancia de Salto Grande es muy alta en cuanto al impacto en la región, en lo vinculado al turismo y a la generación del conocimiento, el vínculo con las escuelas primarias, con la secundaria. En eso también hemos hecho mucho énfasis, hemos tratado de reforzar mucho ese trabajo, de puertas abiertas en Salto Grande, digamos, tratando de generar un ida y vuelta, con las comunidades educativas y con la comunidad en general. Creo que el impacto es tremendamente beneficioso. Es cierto que una obra de este tipo tiene impactos negativos Es imposible no reconocerlo. Eso va de la mano con la construcción de una central hidroeléctrica, pero es muy difícil hacer obras que no impacten en lo medio ambiental, en el territorio. Hay que poner en la balanza siempre qué es lo que se sacrifica y a cambio de qué. Hay aún mucho por hacer, está el tema de la erosión, el tema del manejo de la calidad de agua en el embalse, aspecto sobre el cual tenemos varios proyectos, que por ahora están en esa etapa que venimos estudiándolos con el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente (MVOTMA). Son proyectos que además son aspiración de ambas delegaciones.