El Ing. Rodríguez fue consultado también en relación a la situación del Hotel Horacio Quiroga y esto fue lo que nos respondió.

-En otro orden. El Hotel Horacio Quiroga está concesionado a 90 años, plazo que tenemos entendido excede toda norma jurídica de estos países. ¿Está Ud. de acuerdo con el plazo y las contrapartidas establecidas¿

-Y….es una pregunta complicada. Como Uds. saben la concesión del hotel fue en los años noventa e inicialmente no estaba prevista su construcción. Lo administró Salto Grande y no funcionó, luego creo que pasó una época por la administración municipal y tampoco funcionó y en el 90 en ocasión del gobierno del Dr. Lacalle se procedió aparentemente mediante licitación con ese plazo que o ignoro si hay otra concesión con dicho plazo en el Uruguay.

– Es lo primero que nos llamó la atención cuando llegamos, pero se trata de un contrato y en principio como todo contrato hay que respetarlo porque si no hay sanciones establecidas que pueden llegar a ser muy onerosas. Tenemos entendido que también se exigieron algunas contrapartidas de inversión que aparentemente se hicieron. Hoy es lo que tenemos y nosotros tratamos de cumplir los requisitos establecidos, más allá de que nos guste o no.