*Convocatoria abierta al 1er. Festival Internacional de Cine sobre Envejecimiento

El 1º Festival Internacional de Cine sobre Envejecimiento: Miradas a través del tiempo 2020, se realizará del 21 al 23 de mayo del año próximo, el cual se desarrollará en la sede Salto del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República y en Montevideo.

Con ese propósito se encuentra abierta la convocatoria a la realización o presentación de cortometrajes que a través de su narración, sus personajes y/o lenguaje, contribuyan a problematizar, comprender y/o retratar aspectos del envejecimiento de las personas, poblaciones, instituciones, etc. y/o de las relaciones entre generaciones.

Buscamos cortometrajes que a través de su narración y/o sus personajes generen otras miradas posibles acerca del envejecimiento.

Límite de recepción de cortometrajes: 15/02/2020

Por más información, escribinos a festivaldecineenveje cimiento@gmail.com – en facebook: @envejecimientofestival2020 – 1er. Festival Internacional de Cine sobre Envejecimiento.

El 1º Festival Internacional de Cine sobre Envejecimiento: Miradas a través del tiempo es una propuesta universitaria de cooperación entre el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la Universidad de la República y el Cine Universitario del Uruguay.

El Festival tiene como objetivo contribuir y poner atención sobre las temáticas relacionadas con el envejecimiento y la vejez como parte de nuestro tiempo vital y sociohistórico. Partimos de un paradigma que considera que las imágenes y representaciones de las personas mayores -en las que se incluyen las representaciones en producciones audiovisuales- influye en la forma en que vivimos en relación a nuestra forma de envejecer, de auto percibirnos como personas envejecientes y relacionarnos con y como personas mayores. En ese sentido, consideramos que visibilizar la temática, generando espacios para mostrar y reflexionar sobre cómo nos pensamos en tanto sociedad en relación al proceso de envejecimiento, puede colaborar a la construcción colectiva de representaciones no estigmatizadas.

*El libro de los mitos III Cuervos y lobos

Es el regreso de los personajes a Lake of the Woods, un lugar real y mítico a la vez en el que hace ya un año descubrieron el Libro de los mitos. Es el regreso de Eric, Emma y Laura a Lake of the Woods, un lugar real y mítico a la vez, en el que hace ya un año descubrieron El libro de los mitos. La historia central transcurre entre Camp Stephens y las islas del lago; con otros adolescentes, los protagonistas realizarán una travesía de dos semanas que será un nuevo punto de partida. En otro plano espacio-temporal, un monje, Micchelle, atraviesa algunas regiones europeas con un libro escondido entre sus pertenencias, allí se encuentra con dos jóvenes errantes con una misión extraña. Todos los personajes tienen historias para contar sobre seres y animales míticos, y lo hacen a la luz del fuego en islas remotas o en cuevas que esconden secretos terribles. La Secta Purpúrea, enemigos de todos los que a lo largo de la historia han debido custodiar El libro de los mitos, siempre acecha y conspira. Un libro cuyos componentes centrales son la naturaleza, la vida de campamento, las travesías en canoas, los mapas, las historias y los vínculos entre la realidad y los sueños.

Pedro Peña

PEDRO PEÑA (San José de Mayo, Uruguay, 1975) Es escritor y profesor de Literatura. Ha publicado novelas policiales y relatos de ciencia ficción y fantasía. En 2016 publicó Historias del Lago, primera entrega de la serie El libro de los mitos. En 2006 obtuvo el Premio Nacional de Narrativa por el libro de ciencia ficción Eldor. Posteriormente, en 2012, recibió la beca FEFCA por parte del MEC y en 2015 recibió el Premio Morosoli de Bronce otorgado por la Fundación Lolita Rubial. En 2018, obtuvo el Premio Nacional de Literatura del MEC en la categoría literatura infantil y juvenil por la obra El libro de los mitos-Historias del Lago.

*TEATRO SOLIS. Madama Butterfly | Proyección

Proyección desde el Metropolitan Opera House de Nueva York, un clásico de Giacomo Puccini. Ópera en tres actos. Libreto: Giuseppe Giacosa y Luigi Illica. Estreno: La Scala de Milán, 17 de febrero de 1904.

Pier Giorgio Morandi (Director musical): Nacido en Italia, fue oboísta principal de la Orquesta del Teatro alla Scala durante 10 años. En dicho teatro fue Director Asistente de Riccardo Muti y luego de Giuseppe Patanè. Fue Director Principal Adjunto en el Teatro dell’Opera di Roma, Director Principal Invitado del Teatro de la Ópera Nacional de Budapest, Teatro Real de Ópera de Estocolmo, y Orquesta Sinfónica de Helsingborg, Suecia. Posee un amplio repertorio operístico y sinfónico, y ha dirigido a prestigiosas orquestas en teatros de todo el mundo. Reseña. Japón, a principios del siglo XX. Butterfly (Cio-Cio-San) se casa con el oficial de la Marina norteamericana, Pinkerton, quien vuelve a su país sabiendo que una ley japonesa le permite dejar a su esposa. Mientras tanto Butterfly da a luz. Pinkerton regresa acompañado con una esposa norteamericana desencadenándose así el trágico final con Butterfly suicidándose mediante el haraquiri.

*Los locos Addams 3D

Genero: Animación

Apta para todo público con leyenda. Sinopsis: La familia Addams está de vuelta en la pantalla grande en la primera comedia animada sobre la familia más atrevida del barrio. Divertida, extravagante y completamente icónica, la familia Addams redefine lo que significa ser un buen vecino. Ficha técnica. Director: Conrad Vernon, Greg Tiernan. Guionista: Matt Lieberman, Pamela Pettler. Música: Jeff Danna, Mychael Danna. Montaje: David Ian Salter, Kevin Pavlovic. Genero: Animación. Apta para todo público con leyenda. https://www.clarin.com