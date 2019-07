La Paz, 3 jul (EFE).- Daniel Piazzolla, nieto del legendario músico argentino Astor Piazzolla, y su grupo Escalandrum llegan por primera vez a Bolivia para presentar un concierto en homenaje a su abuelo en el aniversario de su muerte hace 27 años. «Mi abuelo no era una persona normal, era una persona muy fuerte, muy hiperactiva, un tipo ansioso y un creador y ese 4 de julio fue un día muy triste», expresó Piazzolla en una conferencia de prensa este miércoles en la Embajada de Argentina en La Paz. En el concierto «Piazzolla plays Piazzolla», previsto para este jueves 4 de julio en el Teatro Municipal «Alberto Saavedra Pérez» de La Paz, Escalandrum ofrecerá una mezcla de jazz y las grandes obras de uno de los íconos del tango. El recital lleva el nombre del disco de Escalandrum que en 2011 fue nominado al Latin Grammy Awards en la categoría de mejor álbum instrumental y que en 2012 ganó por triple partida en los premios Gardel de Argentina. «Hacer este homenaje a Astor Piazzolla en onda jazz o estar tocando jazz con color argentino me llena de alegría», manifestó Daniel «Pipi» Piazzolla. Astor Piazzolla, uno de los compositores de tango más emblemáticos de Argentina, falleció un 4 de julio de 1992. Piazzolla también resaltó el «sonido nuevo» que Escalandrum le da a los temas de su abuelo, a los que considera que son «las mejores melodías del mundo y las más profundas», y espera que el público boliviano disfrute. «Estoy agradecido y orgulloso de ser un Piazzolla, el haber tenido en mi casa el ejemplo de mi abuelo hizo que yo sea mejor músico y que tome la música de determinada manera», subrayó el baterista argentino. El músico confesó que interpretar los temas de su abuelo ha sido una «decisión muy fuerte» porque no quería hacerlo de la misma forma. «Yo no quería hacer Piazzolla, nunca quise hacer Piazzolla, ellos (Escalandrum) nunca me forzaron, hasta que un día dije bueno tenemos las herramientas para hacerlo distinto», relató el nieto.

La agrupación está conformada por Daniel Piazzolla en la batería, Mariano Sívori en el contrabajo, Martín Pantyrer en el clarinete bajo, Damián Fogiel en el saxo, Nicolás Guerschberg en el piano y Gustavo Musso en el saxo alto.

Escalandrum es considerada una de las agrupaciones más sólidas del jazz argentino que ya lleva 20 años de trayectoria. EFE