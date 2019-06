La cantante y poeta estadounidense Patti Smith actuará por primera vez en Uruguay el 20 de noviembre, informaron este martes los organizadores del Festival Primavera 0, en el que se enmarca su recital.

«Muy feliz y orgulloso de anunciar que la novena edición de nuestro querido festival es con la más grande», escribió en su cuenta de la red social Twitter Danilo Astori Sueiro, director de la promotora Gaucho y propietario de la sala de conciertos La Trastienda, una de las más conocidas de Montevideo.

La legendaria artista se presentará en noviembre con su banda en el Teatro de Verano Ramón Collazo de la capital uruguaya, escenario de grandes espectáculos musicales.

La madrina del punk neoyorquino, que en diciembre cumplirá 73 años, debutó en 1975 con su álbum «Horses».

Además de su faceta artística, en la que resaltan auténticos himnos como «Because the night» (compuesta a dúo en 1978 con Bruce Springsteen) o «People have the power» (del disco «Dream of life», 1988), es más que conocida por su activismo feminista y político.

Su huella puede apreciarse en artistas de la relevancia de U2, R.E.M, The Smiths o Madonna.

Smith fue la cara visible de Bob Dylan con su actuación durante la ceremonia en la que debía entregársele el Premio Nobel de Literatura en 2016 y a la que el cantautor no acudió.

Acompañan a Patti Smith en su gira dos integrantes de su banda original, Patti Smith Group, que son Lenny Kaye y Jay De Daugherty.

El telonero será Pedro Dalton Con Un Montón De Ojos En La Cabeza, formato con el que se presenta el líder de la banda uruguaya Buenos Muchachos, quienes ya actuaron en este festival el año pasado.

El Festival Primavera 0, creado en 2011, ha presentado en Uruguay a artistas de la talla de Sonic Youth, Faith No More, Blur, The Chemical Brothers, Iggy Pop, Gorillaz o Nick Cave & the Bad Seeds.

EFE