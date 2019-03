Asunción, 28 feb (EFE).- La película “Leal”, que narra la historia de un grupo de operaciones especiales en el combate al narcotráfico, es el primer largometraje paraguayo que se emitirá mundialmente en la plataforma de streaming Netflix, que la estrenará el 1 de marzo, anunciaron este jueves sus productores. El filme, que ya han visto más de 100.000 espectadores en las salas de cine de Paraguay desde su estreno en 2018, mostrará ahora en el exterior la ficción de un ministro recién designado y de los agentes antinarcóticos que tratan de combatir a las organizaciones de crimen organizado que operan junto a la frontera con Brasil. La entrada en Netflix de “Leal”, la opera prima de los realizadores paraguayos Pietro Scappini y Rodrigo Salomón, fue valorada este jueves en una rueda de prensa por parte de sus creadores, elenco y productores. Scappini reconoció que ello “abre una puerta gigante” a toda la industria audiovisual paraguaya para poder “entrar a las grandes ligas” del cine internacional. El realizador incidió en que la forma en la que está narrado el filme, desde un género popular, ha sido una de las claves para que apostaran por él. “Antes todo el cine que hacíamos (en Paraguay) era para festivales o para nuestro consumo interno, hoy nos abrimos al mundo”, añadió Pietro Scappini. En ese mismo sentido, la productora ejecutiva, María Victoria Ramírez, defendió que la llegada de Netflix a Paraguay puede suponer una apertura de los mercados de negocio que convierta el cine nacional en algo más rentable. Para llevar a cabo la producción de la película, el equipo creativo y artístico convivió durante semanas con los propios agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, el país que produce la mayor cantidad de marihuana de Suramérica. “Cada vez que ellos se van a una incautación, esa noche previa se despiden de sus hijos porque no saben si van a volver”, relató a los medios el productor de la película, Dani Da Rosa. De hecho, la película incorpora algunas escenas reales de operativos de destrucción de cultivos de marihuana que representan un homenaje al trabajo que realiza esta unidad especial. El largometraje combina un género bélico con altas dosis de suspenso y pequeñas píldoras de humor que para el guionista, el argentino Andrés Gelós, representa un “diferencial idiosincrático de la cultura paraguaya”. “Es un sello paraguayo que aún ante la muerte inmediata se toman sus minutos para tomarse el pelo el uno al otro”, indicó Gelós. Por su parte, la actriz Andrea Quattrocchi, que da vida a una de las agentes de antinarcóticos, dijo que ello le ha supuesto un “orgullo” al poder representar el papel de la mujer en el cuerpo militar. No tenía ni idea de lo que hacían. Me quedé sorprendida con las mujeres que trabajan en inteligencia y lo capas que son”, añadió la intérprete. Leal da el salto a las plataformas digitales tras un proceso de negociación con Netflix que comenzó en octubre pasado. El largometraje ha tenido que pasar desde entonces una serie de fases de selección en las que la compañía internacional ha valorado aspectos técnicos como la calidad de la imagen, del color o del audio que exigen a todas sus obras. Además de su estreno internacional en internet, “Leal” ha logrado dos precandidaturas a los Premios Platino del Cine Iberoamericano por la interpretación de Silvio Rodas y por la banda sonora que compuso Juan Blas Caballero. La película fue rodada en localidades de Paraguay como Asunción, la capital, o Pedro Juan Caballero, frontera con Brasil.

EFE