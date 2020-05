Libros mas vendidos en el mes de marzo en Uruguay

La Cámara Uruguaya del Libro da inicio a un ciclo de difusión de los libros más vendidos en nuestro país.

El ranking mensual se divide en dos categorías: libros de ficción y libros de no ficción tanto de autores extranjeros como nacionales.

La iniciativa es posible gracias a los datos proporcionados por las librerías y pretende dar a conocer las obras que logran hacerse un lugar en el mercado y llegan a la mayor cantidad de lectores, así como propiciar la discusión y el intercambio sobre el consumo y la comercialización de bienes culturales en nuestro país.

LIBROS MÁS VENDIDOS

Uruguay, Marzo 2020

No ficción

1 – El precio de la pasión – Gabriel Rolón (Planeta)

2 – 22 escalones – Lourdes Ferro (Planeta)

3 – Guía astrológica 2020 – Lourdes Ferro (Planeta)

4 – Horóscopo chino – Ludovica Squirru (Ediciones B)

5 – Historia mínima del Uruguay – Gerardo Caetano (Colegio de México)

Ficción

1 – El robo de la historia – Diego Fischer (Sudamericana)

2 – Una familia anormal y unas vacaciones muy extrañas – Lyna Vallejos

(Altea)

3 – Largo pétalo de mar – Isabel Allende (Sudamericana)

4 – El largo camino a casa – Alan Hlad (Espasa)

5 – KM 123 – Andrea Camilleri (Destino)

FUENTE: CÁMARA URUGUAYA DEL LIBRO, VENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO

