No está todo dicho

Jaime Clara C.

Decir que para alguien la vida es un perpetuo aprendizaje de los demás, puede ser un buen reconocimiento. Con mayor razón si algunos de “los demás” tienen aspecto de maestros. Pero, muchas veces, aprender de los otros, es algo más que eso.Es una cuestión de intuición sensible, suficiente como para capturar rasgos mágicos y de apariencia mínima de algunos habitantes de nuestro mundo, para facilitar un entendimiento con ellos tal como si los hubiésemos encontrado ayer, aunque ya no estén hoy sobre la tierra. Algo así me ocurre con muchas de las imágenes de este compendio de almas que intenta Jaime Clara. Donde allá lejos, en su inframundo y más acá, se pasean y se saludan con aires magistrales seres como Pedro Figari, Henri de TolouseLautrec, Hermenegildo Sábat, Fermín Hontou, Aquiles Fabregat, Arotxa, Peloduro y tantísimos otros. Forman un sendero invisible por el que también transita Jaime para dejar testimonios que, de igual forma, él está pasando por allí, con pasión de dibujante.

Mario Delgado Aparaín

Jaime Clara C.

Jaime Clara nació en San José de Mayo, en 1965. Comenzó haciendo radio en CW 41 Broadcasting San José, en su ciudad natal. Se graduó en la de Licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Católica. Trabaja en Radio Sarandí donde conduce “Sábado Sarandí”, programa mediante el cual se enfoca en temas de periodismo cultural. Hoy además, participa en la conducción del programa televisivo «Por amor al arte», en el canal NSTV, integra el equipo periodístico de conductores de El Observador TV y es columnista del programa «Desayunos informales» de Teledoce. Es columnista de Primera hora de San José y el blog «Retazo de los cielos» de El Observador.

Por su trayectoria recibió dos premios “Tabaré”, en 2005 y 2006 al mejor programa cultural en radio y el premio “Morosoli” en 2006. En 2013 recibió múltiples reconocimientos: fue premiado como “Hombre del Año“ en radio, Premio “José Enrique Rodó” a la libertad de prensa otorgado por el Círculo de la Prensa del Uruguay y Premio “Manuel Oribe a la Cultura”, entregado por el Partido Nacional. Tiene el hábito de dibujar caricaturas. Expuso en muestras individuales en Uruguay y en Buenos Aires. Entre sus libros publicados hasta el momento se destacan: los libros de poesía: Sin pecado un adorno y Es inmensa la noche; el ensayo: En campaña. Una mirada sobre propaganda y marketing político. Ha participado en la obra colectiva: Estallido celeste y en coautoría publicó el libro Desde el alma.

Director ad honorem de la Orquesta Filarmónica de Montevideo

Federico García Vigil

El maestro Federico García Vigil, director ad honorem de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, falleció con 79 años.

Fue director de la Orquesta Sinfónica Municipal de Montevideo desde 1985 hasta 1990. Entre 1991 y 1994 dirigió la Orquesta Sinfónica de Colombia. De 1993 a 2008 fue director titular de la Orquesta Filarmónica de Montevideo.

Inicios

Integró la primera formación de los «The Hot Blowers», a finales de los años 50 y la «Camerata de Tango», en los 60.

En los 70 fue invitado por los gobiernos de Gran Bretaña y Alemania y dirigió la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Estrasburgo.

Maestro

Fue catedrático de Dirección musical en la Escuela Universitaria de Música, de la Universidad de la República y la Escuela Municipal de Música de Montevideo.

Federico García Vigil fue reconocido como el gran maestro por todo el colectivo artístico musical.

Vis a vis (2015)

Series

Macarena es una joven que acaba siendo manipulada para cometer distintos delitos fiscales. Es por ello que, de la noche a la mañana, pasa de llevar una vida totalmente normal a verse entrando en prisión para pagar condena por sus crímenes financieros.

La trama te mostrará el camino de Macarena por la cárcel, podrás ver cómo su personaje va evolucionando según va viviendo distintas experiencias dentro de la cárcel. Además de disfrutar, sufrir y llorar con las historias entre reclusas, acompañarás a la familia de Macarena en la búsqueda de un montón de dinero escondido que también busca el novio de Zulema, una de las reclusas más peligrosas en la prisión de Macarena.

Cómo ver Vis a Vis Las dos primeras temporadas de Vis a Vis están disponibles en Netflix. Además, Vis a Vis se emite en el canal de televisión FOX.

