El cuento de la criada (The Handmaid ´s Tale) es una novela de la escritora canadiense Margaret Atwood publicada en 1985. El libro supone una de las obras más importantes de la escritora en la que predomina la crítica social y un alegato feminista.

Está catalogada como una obra distópica de ciencia ficción y futurista. La novela supone un presagio de la escritora que, a mediados de los ochenta, mostraba una historia extrapolable al mundo actual.

Describe una sociedad ficticia, hipotética e indeseable. La historia escrita en el siglo pasado se ha convertido en un best seller en nuestros días, ¿será que hay algo en esta sociedad ficticia y despreciable que nos devuelve al presente?

En la República de Gilead, donde impera una dictadura puritana de inspiración bíblica ideada a partir del Antiguo Testamento, Defred, como todas las mujeres, ha perdido todos sus derechos y su misión en la sociedad se reduce a procrear.

La joven vive en la casa del comandante Fred Waterford y su esposa Serena Joy, la cual es estéril, con el propósito de concebir un hijo para el matrimonio.

Defred narra en primera persona los acontecimientos de su vida diaria y a su vez trata de reconstruir acontecimientos del pasado, sobre cómo era el mundo antes de la implantación de Gilead.

Entonces, la protagonista tuvo una relación y, fruto de la misma, nació su hija. Poco después, las tasas de fertilidad cayeron debido a la contaminación, el presidente fue asesinado y tuvo lugar un golpe de estado que dinamitó los derechos de las mujeres.

En la implantación del nuevo régimen las mujeres se dividen, atendiendo al rol que ocupan en la sociedad, en diferentes grupos, cuya distinción la marca el color de la vestimenta.

Por un lado, las criadas, categoría a la que pertenece Defred, van vestidas de rojo y son mujeres fértiles, de ellas depende el futuro de la raza humana.

Asimismo, las criadas son adoctrinadas por las tías, de ropaje marrón. Ellas dirigen y vigilan que las muchachas cumplan las normas y, si es necesario, las castiga si comenten alguna imprudencia.

Por otro lado, las esposas, vestidas de color azul como la Virgen María, son las mujeres de alta cuna que están casadas con los comandantes y disfrutan de una vida tranquila y acomodada. Son estériles y necesitan de las criadas para asegurar su descendencia.

También existen las marthas, enmascaradas de color verde pálido. Son mujeres adultas y no pueden tener hijos, es por ello que su aportación en la sociedad se reduce a limpiar y cocinar para las familias de los comandantes.

Finalmente, las categorías de no mujeres y econoesposas. Las primeras, tienen un pasado oscuro y son torturadas y desterradas a la frontera hasta el día de su muerte. Las segundas, vestidas con indumentaria de rayas, son las mujeres de los hombres pobres y tienen que hacer todo lo que puedan.

Por su parte, los hombres se dividen en cuatro categorías principales, en función del poder que ejercen en la sociedad. Así, existen: los comandantes, que gobiernan en el nuevo régimen y van vestidos de negro; los ángeles, cuya función es la de servir a la república; los guardianes, que sirven como guardaespaldas a los comandantes y, finalmente, los ojos de Dios, que vigilan a los infieles que pongan en peligro el orden establecido.

Atrapada en una rutina estricta, Defred trata de acatar las normas y solo puede salir de la casa del comandante para hacer la compra, en compañía de su vecina Deglen, o visitar al médico.

En una de sus visitas mensuales al doctor, éste le sugiere que tenga relaciones sexuales con él y le confiesa que el comandante es estéril, lo que podría ponerla en peligro (el sistema no reconoce a los hombres como infértiles).

Despúes de varios intentos, Defred no consigue quedarse embarazada y Serena Joy trata de convencerla para que tenga relaciones con Nick, el chofer de la familia, a cambio le ofrece una foto de su hija. De este modo, ambos comienzan una aventura amorosa.

Una noche el comandante le propone a Defred que se ponga un disfraz sugerente y la lleva a un prostíbulo. Allí descubre que Moira, su mejor amiga en el pasado, trabaja como prostituta.

Posteriormente, Serena descubre el disfraz y, finalmente, la protagonista es arrestada. La novela termina con Defred siendo trasladada en un furgón a un destino desconocido.

Esta serie dramática, basada en el premiado best seller de Margaret Atwood, narra la vida distópica de Gilead, una sociedad totalitaria que antiguamente pertenecía a los Estados Unidos. Los desastres medioambientales y una baja tasa de natalidad provocan que en Gilead gobierne un régimen fundamentalista perverso que considera a las mujeres propiedad del estado.

Una de las últimas mujeres fértiles es Defred (Elisabeth Moss), sirvienta de la familia del líder y una de las mujeres forzadas a la esclavitud sexual para llevar a cabo un último intento desesperado de repoblar un mundo devastado.

En esta horrible sociedad en la que una palabra inadecuada podría acabar con su vida, Defred se abre camino entre jefes, sus esposas crueles, mujeres del hogar y sus compañeras sirvientas —de las que cualquiera podría ser una espía de Gilead— con un único objetivo: sobrevivir y encontrar a la hija que le arrebataron.

