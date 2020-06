Magia, mi libro de sombras

Lourdes Ferro

Sinopsis de Magia, mi libro de sombras:

Magia es el libro de sombras, es decir, el libro sagrado de la suma sacerdotisa o de cualquier aspirante a Mago. En este nuevo desafío, te invito a conocer mi propio libro y a recorrer los secretos de la Magia. Con palabras e imágenes haremos un viaje fascinante, será casi como regresar a la niñez. Comienza a creer y te sorprenderá la sabiduría que nos brinda el Universo. Hazte cargo de tu poder, y ya no hará falta hacer pedidos. El día en que te atrevas a darte aquello que deseas, como en un ritual mágico, se llenará tu pecho de alegría, coraje y respeto por tu vida y la de los demás. Yo, aún hoy frente a cada plumita de pájaro que encuentro, me detengo, la recojo, miro hacia al cielo y agradezco al ángel que me dejó el mensaje.

La magia verdadera se esconde en la confianza en nosotros mismos. Somos los únicos que podemos cumplir nuestros propios deseos.

Lourdes Ferro

Maria de Lourdes Ferro Mutuberría. Soy astróloga, tarotista, actriz y artista plástica. Comencé mi formación e investigación en los temas que se vinculan con la Astrología y el Tarot. Luego, en mi desarrollo profesional he ido combinando varias disciplinas y formándome a nivel nacional e internacional. Tengo un máster en Reiki, me formé como lectora de Registros Akáshicos, Digitopuntura, Reflexología. Soy consultora en Terapia Sistémica, terapeuta en Psicogenealogía, formada en la escuela de Psicogenealogía de Tobias Holc, en Buenos Aires; consultora de Magnified Haeling.

Soy actriz y participo en los talleres en CELCIT «Teatro y Astrología¨. En esa búsqueda personal, desde muy pequeña me involucré vivenciando todas las herramientas disponibles que aportaban a mi crecimiento espiritual y psicológico. Mi propia vida fue el motor para convertirme en una eterna investigadora para lograr el bienestar, recorriendo el camino para conocerme y poder conocer al otro.

Soy incesante aprendíz de nuevos conocimientos y experiencias que me lleven al máximo disfrute de la vida. Hoy dicto cursos de tarot y astrología, brindo talleres vivenciales de Psicogenealogía. Conduzco el programa Bien Con Lourdes, en Montecarlo Canal 4. En prensa hice el horóscopo para la revista Paula. En televisión comencé en 2002, en el programa Buen día Uruguay, luego participé en el programa Buenas y Santas de Canal 10 e hice radio en Carve con el mismo equipo. Participé en Hola Vecinos con Omar Gutiérrez en Canal 4, siempre dando el horóscopo. Hoy, además de la televisión, mantengo un contacto permanente con mis seguidores a través de las redes sociales. Y, después de tantos años, siento que puedo dar una visión unificada de disciplinas que parecen tan distantes y sin embargo confluyen en un mismo objetivo ESTAR BIEN. Este espero que sea el primero de muchos libros que tengo pensado escribir.

Alta Mar

Series

Una de las últimas creaciones de Bambú Producciones es Alta Mar, un thriller de época que es una de las últimas series en español en llegar a la plataforma.

Un thriller ambientado en los años 40 en el transatlántico Bárbara de Braganza que viaja desde España a Brasil con pasajeros de clase alta que van en busca de negocios pero también pasajeros de clase baja, criados o todos aquellos que están buscándose la vida.

Pero la tranquilidad en el barco no dura demasiado tiempo ya que nada más zarpar ocurrirá un asesinato envuelto de misterios, secretos y persecuciones en mitad del oceáno.

En Alta Mar tampoco faltan romances, triángulos amorosos, misterios.

Sin duda, una serie entretenida y ligera si quieres ver algo divertido y muy sencillo, sin complicaciones y con una trama muy fácil de seguir. Una serie con dos temporadas que es ideal para una maratón, con historias románticas, dramas familiares, misterios o incluso sucesos paranormales que acompañarán al barco en toda su travesía.

Plataforma: Netflix

Año: 2019

Episodios: Dos temporadas, 16 episodios

Duración: Unos 35 y 50 minutos por capítulo

Edad recomendada: Mayores de 16 años