Dirigida por Elizabeth Banks

Reparto Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska más

Géneros Acción, Comedia

País EE.UU.

Sabina Wilson (Kristen Stewart), Elena Houghlin (Naomi Scott) y Jane Kano (Ella Balinska) trabajan para el misterioso Charles Townsend, cuya agencia de seguridad e investigación se ha expandido internacionalmente. Los Ángeles de Charlie siempre han proporcionado servicios de seguridad e investigación, y ahora esta agencia cuenta con las mujeres más inteligentes, valientes y mejor entradas del mundo. Cuando un joven ingeniero de sistemas denuncia una tecnología peligrosa, los Ángeles de Charlie son llamadas a la acción, arriesgando sus vidas para protegernos a todos.

Esta nueva adaptación de la exitosa serie de los años 70 Los ángeles de Charlie, la dirige la también actriz Elizabeth Banks, directora de Dando la nota: Aún más alto (2015). En el reparto protagonista, además de la propia Elizabeth Banks (El hijo) en el papel de Bosley, las actrices que interpretan a las famosas agentes son Kristen Stewart (Personal Shopper), Naomi Scott (Aladdín) y Ella Balinska (The Athena). Completan el reparto Djimon Hounsou (Capitana Marvel), Noah Centineo (A todos los chicos de los que me enamoré), Sam Claflin (Antes de ti) y Patrick Stewart (El niño que pudo ser rey).

