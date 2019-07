El futuro de los museos de Brasil y del mundo entero requiere de una visión abierta, una constante reinversión y permanentes exposiciones temporales para no morir, pero también de trascender y abrir espacio a campos que antes no eran apreciados, como la fotografía. Así lo explicó en una entrevista a Efe Juan Manuel Bonet, poeta, crítico de arte, gestor cultural y escritor español y que será uno de los invitados especiales de la Fiesta Literaria Internacional de Paraty (Flip), la feria más importante de las letras en Brasil y que comienza este miércoles. Bonet (París, 1953), que ha estado a la cabeza del Instituto de Arte Moderno de Valencia (Ivam), el Museo Nacional Reina Sofía y el Instituto Cervantes, formará parte del grupo de expertos que conversarán sobre el futuro de los museos en la fiesta literaria que tendrá lugar entre el 10 y el 14 de julio en la histórica ciudad de Paraty, que la semana pasada entró en la lista de Patrimonios de la Humanidad. Tomando como punto de partida la tragedia ocurrida en el Museo Nacional de Río de Janeiro, consumido por un incendio en septiembre pasado que destruyó el 90 % de uno de los acervos más importantes de América Latina, la Flip, en asocio con la Casa Europa, organizó una serie de charlas con expertos en el tema de diversos países que se darán cita en la ciudad colonial. Para el gestor cultural español, el incendio del Museo Nacional de Río “fue una desgracia”. Pero fue enfático al apuntar que no quiere “sangrar a Brasil” hablando de esa tragedia porque “también ha ardido Notre Dame” y una catástrofe de esas características “es algo de lo que nadie está a salvo”. Como un abrebocas a la programación que se desarrollará en el arco de la Flip, Bonet habló de las debilidades y fortalezas de los museos, pero sobre todo de los retos que tienen que enfrentar si quieren sobrevivir en un mundo cambiante. Según el experto, el museo es el lugar donde permanece la memoria y por eso mismo debe considerarse como “un conservatorio donde se acumula la riqueza cultural de un país”. Por eso, continuamente debe reinventarse, abrir nuevos espacios y crear más conexiones con otras artes. “Me interesa esa frontera entre las artes, me parece que es muy interesante que un museo haga una exposición sobre un poeta o sobre un escritor. Ese diálogo es la razón misma de la creación donde confluyen las diversas artes”, aseguró. Comulgar con los avances de la tecnología y fomentar su itinerancia también son factores a tener en cuenta por los museos, según Bonet, que los entiende como caminos pedagógicos con los que ganará más adeptos y que les permitirá expandirse al interior de sus naciones de origen y hacia el mundo. “Los museos deben entrar con tecnología para difundir su contenido, atraer público y enseñar lo que no se ve, porque no todo lo que tiene un museo puede ser exhibido”, explicó. Para ello es importante contar con modernos sistemas de digitalización de las obras y con programas didácticos que acerquen su acervo al público, así como tener buenas relaciones con otros museos y ser más itinerantes para darse a conocer. No obstante, para el crítico de arte la vida de los museos son las exhibiciones temporales. “Si un museo no tiene exposiciones temporales se muere”, señaló. Entre las actividades constantes que debe realizar un museo están el comprar bien, estar muy pendientes del mercado, de las herencias familiares y de las oportunidades de “pillar” una buena colección y atender campos que antes no eran apreciados como la fotografía, “algo en lo que el Moma de Nueva York enseñó el camino”. Comisario de exposiciones sobre el ultraísmo, el constructivismo polaco o el surrealismo, así como de retrospectivas de pintores como los españoles Picasso y Juan Gris, el estadounidense Alex Katz, y la brasileña Tarsilia do Amaral, también ha sido autor de numerosas monografías y libros sobre poesía y arte. Entre sus obras están “Vía Labirinto”, donde agrupó varios poemarios, el Diccionario de las vanguardias en España, y libros sobre Ramón Gómez de la Serna y Julio Cortázar. Amante del arte y la arquitectura brasileña, donde destaca a Oscar Niemeyer, al paisajista Roberto Burle Marx (cuya residencia, convertida en museo y jardín botánico, es candidata a Patrimonio de la Unesco) y a Lina Bo Bardi, quien dio vida al Museo de Arte Moderno de Sao Paulo (Masp), uno de los más vanguardistas de Latinoamérica y el mundo, Bonet también publicó un libro sobre Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, con José María Ballesteros, fotógrafo con el que está próximo a lanzar otro libro sobre Río de Janeiro. En el primero plasmaron la visión de Sao Paulo y en el de la “cidade maravilhosa” están preparando algo parecido, “con más verde” y con foco en la arquitectura del siglo XX, sin dejar de lado clásicos como la imponente construcción que alberga al “Real Gabinete de Lectura Portuguesa”. EFE

María Angélica Troncoso