Título Original: The Kid Who Would Be King

País: Reino Unido

Director: Joe Cornish

Actores: Rebecca Ferguson, Tom Taylor, Rhianna Dorris

Distribución: New Century Films

SINOPSIS

Alex es un niño británico de doce años cuyos problemas diarios pasan a un segundo plano cuando descubre la mítica espada Excalibur. Ahora, con la espada más poderosa de la historia en manos del estudiante más desvalido de Inglaterra, una aventura épica comienza toda vez que Alex y sus amigos tendrán que contener a una villana medieval de nombre Morgana, quien está empecinada en destruir el mundo.

http://cinerex2.nexoserver.com.ar/