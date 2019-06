Los muñecos perfectos llegan siempre a mano de los chicos, pero cuando un muñeco viene fallado o es «feo» es enviado a UglyVille donde conviven felices junto a otros UglyDolls. Cuando Moxy, junto a Ox, UglyDog, LuckyBat, Wage y Babo cruzan la frontera de su mundo hacia el de los muñecos perfectos, iniciarán una aventura en la cual descubrirán que lo más importante es lo que llevan dentro.

En la película, los más pequeños, y los algo más grandes, descubrirán de dónde vienen los muñecos. Los muñecos viven en una ciudad mágica en la que todo es ideal y perfecto. Pero no para los UglyDolls, los muñecos de peluche imperfectos, ellos viven apartados en UglyVille, dónde nada es perfecto. A pesar de no poder vivir con el resto, los Uglydolls son felices, porque en su mundo nadie les juzga. Pero, ¿qué pasará cuándo estos dos mundos se unan?

