Patricia Cotelo Bertaiola

La ilustradora uruguaya para papel y audiovisual Sabrina Pérez, que expondrá sus trabajos en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FIL) en Bolonia (Italia), dijo a Efe que su proceso de creación es “como trabajar en una fábrica, pero de dibujitos”. La artista de 36 años explicó que esto se debe a que para llenar los cuadros de animación de las cintas -como la película animada Anina- y series en las que ha participado ha tenido que producir muchos dibujos y que con la práctica fue creando un “ojo dibujante”. A su vez, declaró que le parece “divertido” ver cómo esos dibujos y las formas de hacerlos van “naciendo con fluidez” y añadió que cuando dibuja no lo hace pensando en un público infantil, sino que es la manera en la que espontáneamente le salen las ilustraciones. “Capaz que me salen con un tono que es amigable para el mundo infantil porque en lo laboral he hecho muchas cosas que están vinculadas al mundo infantil por el tema del audiovisual (…) esas maneras de contar, de decir, de mostrar cosas, las vas incorporando”, expresó. Del 1 al 4 de abril Pérez expondrá en la FIL “Miniatura”, un trabajo que nació de un pequeño dibujo olvidado en una libreta hace más de dos años que consta de cinco imágenes y cuenta la historia de una pareja de humanos que vive en un frasco hasta que un día decide escapar. “Trabajé recortando papeles haciendo un esténcil y pintando con polvillo de lápiz. Desarrollé los fondos con eso, después los escaneaba, los metía en la computadora y jugaba a poner los personajes en esos fondos. Ahí, uniendo esos dos procesos, nacía una ilustración”, explicó la también profesora sobre cómo desarrolló la secuencia de dibujos. De casi 3.000 postulantes de todo el mundo, fueron seleccionados 76 y solamente se encuentran siete latinoamericanos (tres uruguayos, dos venezolanos, un brasileño y una mexicana) entre una mayoría de japoneses y taiwaneses. Aunque la artista confesó no tener una postura clara con respecto de porqué hay más asiáticos que latinos, cree que se vincula a que los orientales tienen una cultura gráfica milenaria. La creadora consideró que la Feria de Bolonia es importante porque se conoce gente, ilustradores, y se puede ver una gran cantidad de libros. “Bolonia está bueno porque es donde se centraliza todo lo que tiene que ver con el mundo editorial y de la ilustración”, aseveró. No obstante, reconoció que también es una feria enfocada a lo comercial y eso es más “aburrido” ya que “le saca esa parte artística que los ilustradores vamos a buscar”. El primer contacto que la dibujante tuvo con este evento internacional fue el año pasado y este viaje al país con forma de bota le inspiró para experimentar más y crear “Miniatura”. “Ver en vivo las texturas, los colores, las técnicas; absorber todo eso fue lo que más me impactó y motivó a querer seguir investigando más por el lado plástico”, destacó. Esta feria, considerada una vitrina internacional del sector editorial, se lleva a cabo en la ciudad italiana desde hace más de medio siglo y en ella confluyen editores, ilustradores, autores, libreros y demás eslabones de la cadena editorial. EFE