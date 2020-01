Un texto de Laura Echenique, un espectáculo de María Dodera, con la interpretación de Susana Anselmi.

Teatro Solís 6, 7 y 8 de marzo , 20h 55 minutos

Sala Delmira Agustini Laura Echenique (Durazno, Uruguay):

Es una autora de teatro emergente que estrena su primera obra de teatro para adultos. Debuta con un premio de los Fondos Concursables 2007 del MEC. Estudió en la Escuela de Cine del Uruguay, participó en producciones audiovisuales, escribió obras de teatro para niños y fue asistente de dirección en diferentes obras de teatro para adultos. Entre sus trabajos se destaca su participación en «Fotografías», teatro La Candela; «El Hueco», teatro Florencio Sánchez; «Greonlandia», Torre de las Telecomunicaciones, piso 26; la dirección y texto de «La Maga Clara», «2023, Juana haciendo gatos» y «De qué planeta es Pilito».

Premios:

Premio de los «Fondos Concursables 2007» otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura.

Dos «premios Florencio»: «Mejor Actriz 2007» y «Mejor Banda sonora 2007»

Dos «Premios Iris 2007» otorgado por el Diario «El País»: Premio Iris de Bronce a la Actriz Susana Anselmo y Premio Iris de Bronce a la directora María Dodera.

Reseña

«Zapatos Andaluces» es la historia de Any, una artista, una estrella en decadencia. Una mujer que lo ha perdido todo, menos su creación y su pasión por ella. Y optó por volar. Al infinito de posibilidades.

Zapatos andaluces: una metáfora sobre el arte, la vida, el amor y la muerte.

«Me pongo Zapatos y quedo aquí para siempre

o me pongo Andaluces

y me voy al infinito de posibilidades» – Any

