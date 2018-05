Cada enlace matrimonial de la familia real británica tiene sus particularidades y la boda real del príncipe Harry y Meghan Markle, duques de Sussex, que se casaron el sábado en el castillo de Windsor, no fue la excepción. Aquí le contamos algunos datos más relevantes que distinguieron este acto que fue esperado por millones en el mundo.

Qué le dijo el príncipe a Meghan en el altar

Una de los momentos más esperados fue cuando el príncipe Harry y Meghan se encontraron en el altar. Los dos no ocultaron su emoción y el amor que se sienten mutuamente. Todas las miradas se posaron en el novio que le dijo a su ahora cónyuge al verla: “Te ves maravillosa. Tengo mucha suerte”

La silla vacía

Como un tributo a su madre, el príncipe Harry pidió que se dejara un lugar vacío en la primera fila de los invitados. Al ahora duque de Sussex también se le vio derramar unas lágrimas después del matrimonio que, según se especula, fue al recordar a Lady Di y su ausencia en este momento tan memorable en su vida.

Ausencia del padre de la novia

“Conmovedora y feliz”: el padre de Meghan, que siguió la boda de su hija y el príncipe Harry por televisión desde California, manifestó el sábado su orgullo y su pesar por no haber podido asistir.

“Mi bebé luce hermosa y se ve muy feliz. Deseaba haber estado ahí y les deseo todo mi amor y toda la felicidad”, dijo Thomas Markle, de 73 años y convaleciente de una cirugía de corazón esta semana, de acuerdo con TMZ, un sitio de celebridades estadounidense.

Vestido de Givenchy al estilo vintage

La exactriz estadounidense lució este sábado en su boda con el príncipe Enrique de Inglaterra un vestido de novia blanco de seda creado por la diseñadora británica Clare Waight Keller, directora artística de la casa de alta costura francesa Givenchy.

Conforme al deseo de Meghan, el velo, de cinco metros de largo, está bordado de flores que representan los 53 países de la Commonwealth.

La novia agregó dos flores de su elección, entre ellas una amapola de California, de donde es originaria.

Meghan llevaba también unos zapatos Givenchy y una tiara de diamantes de 1932, prestada por la reina Isabel II, abuela del príncipe Enrique. Los pendientes y la pulsera eran de la casa Cartier.

Llegaron las exnovias del príncipe

Sorprendió la presencia de dos exnovias del príncipe Enrique, Chelsy Davy, con la que mantuvo una intermitente relación durante siete años, y Cressida Bonas, su pareja de 2012 a 2014, mientras que el exmarido de Meghan Markle, el productor Trevor Engelson, con quien permaneció casada de 2011 a 2013, no fue invitado al enlace.

La reina Isabel II les otorgó a los novios el título de duques de Sussex, uno de los pocos que aún estaba vacante y su origen se remonta a 1801, cuando el entonces rey Jorge III (1738-1820) otorgó el ducado de Sussex a su hijo Augusto, uno de sus 15 hijos.

htt://www.prensalibre.com/