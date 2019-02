(CNN) — El icónico diseñador de modas alemán Karl Otto Lagerfeld falleció a los 85 años, de acuerdo con la funcionaria de prensa de Chanel Angelique Riviere.

El influyente diseñador alemán es mejor conocido por su trabajo con la casa de moda de lujo francesa, junto con su prodigiosa producción. También fue el director creativo de Fendi y su etiqueta homónima.

Los rumores sobre su salud se habían arremolinado después de que estuvo ausente de su show de Chanel a fines de enero debido a lo que la compañía describió como cansancio.

Lagerfeld, quien transformó a Chanel después de tomar el timón en 1983, rara vez fue visto sin sus gafas oscuras, una cola de caballo plateada y guantes sin dedos, lo que le valió la reputación de ser el hombre más reconocido de la moda.

El jefe de LVMH, propietario de la casa rival Louis Vuitton, dijo que el mundo de la moda había “perdido una gran inspiración”.

“Hemos perdido un genio creativo que ayudó a hacer de París la capital mundial de la moda, y Fendi una de las casas italianas más innovadoras. Le debemos mucho: su gusto y talento fueron los más excepcionales que he conocido”, dijo Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo de LVMH, en un comunicado. “La muerte de este querido amigo me entristece profundamente a mí, a mi esposa ya mis hijos. Lo amamos y lo admiramos profundamente”, añadió. No era solo el salvador de Chanel. Karl Lagerfeld redefinió la moda. Nacido en Hamburgo, Alemania, Lagerfeld ganó un concurso de diseño de ropa de mujer en 1954. Comenzó en París trabajando con Pierre Balmain en la década de 1950, y tres años más tarde se mudó a la Casa de Patou. Tuvo trabajos como freelancer para Chloé y fue contratado por Fendi en 1967 como director consultor, responsable de modernizar las líneas de pieles de la casa italiana. Su decisión de dirigir a Chanel, fundada por Gabrielle “Coco” Chanel, lo convirtió en uno de los diseñadores de moda más célebres del siglo XX. Las celebridades y los gigantes del mundo de la moda han estado haciendo homenajes al diseñador muerto. /cnnespanol2