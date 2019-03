Organizado por la Asociación Down de Salto se presentó el Proyecto de visibilizacion en el ámbito laboral de las personas con Síndrome de Down como sujetos de derecho.

OBJETIVOS: Promover el reconocimiento de la persona con SD como sujeto de derecho, logrando mayores y mejores oportunidades de inclusión social y laboral.

Dignificar los aportes de las personas con Síndrome de Down, a través de su trabajo, logrando ser ejemplificantes para la sociedad. Sensibilizar a la comunidad sobre la necesidad de valorar a las personas con SD, reconociendo la diversidad.

Hoy fueron 7 que representaron a todo un colectivo de personas con SD y otras discapacidades intelectuales, mañana sin duda serán muchos más. Un Gracias enorme al Centro Comercial que nos apoyó y a cada comercio que se sumó. Revoltijo fue incluida Paulina García Royce Joyas; Emilia Grattone Super Salto; Maximiliano Núñez y Diego Ramos Mafalda; Florencia Rebollo Trouville; Maximiliano Ruiz Tata, Cecilia Blardoni.

Los objetivos de la jornada fueron más que cumplidos, superando las expectativas. Felices por ellos, verlos felices ya fue suficiente.

Gracias a toda la prensa por apoyar. Muchos proyectos a futuro y muchas puertas q comenzaron a abrirse. Demostramos que es posible y renovamos las fuerzas.