La buena suerte

Álex Rovira – Fernando Trías de Bes

La buena suerte, el mayor fenómeno editorial español de los últimos tiempos con 4.000.000 de ejemplares vendidos, en una edición especial con un texto inédito de los autores.

Sinopsis de La buena suerte:

Hace mucho tiempo, en un reino lejano, Merlín convocó a todos los caballeros y les dijo: «He sabido que en el Bosque Encantado, en un plazo de siete noches, nacerá el Trébol Mágico. Es un trébol de cuatro hojas único, que proporcionará a quien lo posea una suerte ilimitada.» Pero los caballeros saben que encontrar un minúsculo trébol en un bosque tan extenso será como buscar una aguja en un pajar. ¿Quién aceptará el reto?

Así comienza la leyenda de «La buena suerte», un libro extraordinariamente inspirador y positivo: una fábula mediante la cual se desvelan las claves de la Buena Suerte y la prosperidad. Su mensaje sobre la capacidad de las personas para labrar su propio destino es más vigente que nunca, y su sencilla pero poderosa filosofía resuena en lectores de todas las edades y culturas.

Sobre los autores

Álex Rovira

Álex Rovira es un empresario licenciado en ciencias empresariales y MBA por ESADE, escritor, conferenciante internacional y consultor español. Está considerado uno de los mayores expertos en psicología del liderazgo a nivel mundial. Es autor de casi una veintena de libros. De entre los más recientes cabe mencionar Amor, Alegría y Cuentos para quererte mejor – los dos últimos en coautoría con Francesc Miralles.

Fernando Trías de Bes

Barcelona, 1967

Fernando Trías de Bes es escritor y economista. Es autor de numerosos ensayos económicos, novelas, relatos y guiones. Está considerado uno de los mayores referentes en innovación empresarial. Entre sus galardones, el Premio Temas de Hoy por El hombre que cambió su casa por un tulipán, el Premio Espasa por El libro prohibido de la economía y el Premio Ciudad de San Sebastián por su texto teatral El trámite.

Velvet

Romántica

En la España de 1958 hay un lugar al que todo el mundo desearía ir de compras al menos una vez en la vida: las Galerías Velvet. Ubicadas en la Gran Vía madrileña, entre sus paredes se encuentran los trajes más elegantes, sofisticados y caros del momento, pero sobre todo se esconde una de las más maravillosas historias de amor que se haya contado jamás: la de Ana y Alberto. Ella, una humilde costurera que trabaja en el lugar desde que era niña. Él, un joven y apuesto muchacho destinado a heredar el majestuoso imperio de la moda que hasta ahora gobierna su padre, Don Rafael Márquez.

Entre finas telas y vestidos de alta costura que evocan una vida de ensueño, ambos están dispuestos a romper con las normas de la época y vivir sus pasiones más allá de lo que piensen los demás y de los que traten de impedirlo. Sin embargo, el destino no les pondrá el camino nada fácil para poder vivir juntos sus sentimientos verdaderos, los cuales se convertirán, debido a las circunstancias, en prohibidos.

Primer episodio: 17 de febrero de 2014

Cantidad de temporadas: 4

Cantidad de episodios: 55

Ambientación: Madrid; Años 1950, 1960

Coronavirus baja el telón del tradicional teatro de títeres de sombra de Camboya

Por Chantha Lach

PHNOM PENH, 14 mayo (Reuters) – La tradición de títeres de sombra de Camboya se remonta al siglo VII y ha sobrevivido el colapso de imperios, guerras y el reinado de terror de los jemeres rojos, que dejó unos 1,7 millones de muertos.

Sin embargo, en los últimos años el interés local en el arte que fue designado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO en 2005 ha disminuido, y los turistas extranjeros y la financiación se han convertido en sus principales respaldos.

Ahora, la pandemia del coronavirus ha dado un nuevo golpe a un teatro en Phnom Penh, bajando el telón de una compañía y de su director, que ha estado actuando en la capital por más de 26 años.

El maestro titiretero Mann Kosal está revisando cientos de títeres de cuero que él y sus colegas fabricaron durante años, mientras trabajadores desmantelan el teatro a su alrededor.

«Como intérpretes, debemos actuar en equipo. Pero una vez que llegó el coronavirus, ya no pudimos hacerlo», afirmó.

Las pocas personas que iban a ver las actuaciones en el teatro de 80 asientos se evaporaron debido a las restricciones de viaje y su personal está mayormente en sus casas debido a una prohibición a las reuniones y para evitar infectarse.

«Solo soñaría con venir los viernes y sábados (días de función) para poder actuar. Si no hubiera coronavirus, podríamos actuar una, dos o tres veces por semana incluso con menos público. Eso me hubiera hecho muy feliz», dijo. Kosal quedó cautivado por los títeres «Sbek Thom» o «piel de vaca grande» después de comenzar a trabajar para el Departamento de Artes Escénicas.Estudió todos los aspectos del arte, desde la creación de los títeres -que pueden medir dos metros de altura- desde un cuero de vaca hasta el manejo de los títeres, cuyas sombras se proyectan en una gran pantalla blanca, así como las canciones y la narración de la historia.

Los cuentos representados en el espectáculo se basan en una versión jemer del Ramayana, las epopeyas sánscritas de la antigua India.

(Editado en español por Lucila Sigal)

