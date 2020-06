Nadie encendía las lámparas

Felisberto Hernández

Resumen:

Publicado por primera vez en Buenos Aires, en 1947, Nadie encendía las lámparas reúne diez de los mejores cuentos de Felisberto Hernández.

Estas historias aúnan la mejor prosa del magnífico escritor uruguayo y los rasgos más característicos de su obra: el desarrollo de un relato llano, sobrio y de aspecto costumbrista en el que aparecen el mundo y el tiempo que le rodeaban; con sus viejas casas, los patios, la música, un antiguo teatro, un piano y, sobre todos ellos, una atmósfera de penumbra que desliza la historia hacia otras realidades que sobrepasan la imagen de lo cotidiano.

El volumen se inicia con el cuento que da título al libro. Su final es el mejor preámbulo para los nueve cuentos que le siguen: “El balcón”, “El acomodador”, “Menos Julia”, “La mujer parecida a mí”, “Mi primer concierto”, “El comedor oscuro”, “El corazón verde”, “Muebles El Canario” y “Las dos historias”.

Merlí

SINOPSIS & INFO

Merlí sigue a un profesor de Filosofía muy peculiar. Merlí Bergeron vive con su madre tras ser desalojado y tiene además que aprender a convivir con su hijo Bruno. Cuando le contratan en el instituto Àngel Guimerà, el profesor invita a reflexionar y a opinar a sus alumnos en unas clases con métodos poco ortodoxos e imprevisibles. Más allá de los autores filosóficos, Merlí utiliza la enseñanza para solucionar tanto sus problemas como los de sus alumnos.

La ficción de origen catalán está protagonizada por Francesc Orella (Contratiempo), Ana María Barbany (Los hombres de Paco), David Solans (Hijo de Caín), Carlos Cuevas (Ahora o nunca), Candela Antón (Blog), Adrian Grösser (El pare), Pau Poch (Rec 2), Elisabet Casanovas (Imberber), Marcos Franz (La mosquitera), Albert Baró (El cor de la ciutat), Júlia Creus (Tres bodas de más), Iñaki Mur (Messi).

La serie es una creación de Hector Lozano y dirigida por Eduard Cortés.

Un nuevo espacio de diversión adaptado a tiempos de pandemia

Auto-Cine en el Puerto de Salto

Hoy comienza a funcionar el Auto-Cine en el Puerto de Salto – proyecto creado por el cineasta mexicano residente en Salto Salomón Reyes. El emprendimiento que cuenta con la voluntad y el esfuerzo de varias instituciones y colaboradores. En tiempos de un nuevo paradigma de normalidad el Auto Cine es ua experiencia diferente y atractiva, que invita al disfrute. “Auto Night .

Puerto bajo las Estrellas” tendrá su ingreso por calle 19 de Abril Los interesados podrán adquirir previamente su entrada comunicándose previamente al 09976 5897. El costo por auto será de 390 pesos uruguayos… la entrada se comprará en el lugar; la capacidad es para 55 autos. Se recomienda el uso de tapabocas al interactuar con el personal del AutoCine y no descender del vehículo a no ser para concurrir al toilette. Llegar treinta minutos antes de cada función, revisar la radio del auto, limpiar el parabrisas frontal y no ingresar comidas ni bebidas.

Salomón Reyes – gestor de la idea brindó detalles de cómo la misma fue tomando forma hasta concretarse.

“Hace algún tiempo atrás iniciamos un proyecto de auto cine en Salto y lo presentamos a la Intendencia.

Luego se hizo un llamado a licitación pública y la ganamos, al ganarla nos autorizaron – teniendo en cuenta todas las medidas protocolares – que la emergancia sanitaria exige – y de esa forma fuimos preparando el emprendimiento de autocine, una idea sin dudas innovadora para nuestra ciudad.

Pudimos advertir que el proyecto estaba funcionando muy bien en otros países. Es un lugar muy bonito y seguro donde el público va a a poder disfrutar de un momento muy ameno” – describió Reyes.

El sonido se podrá sintonizar desde la radio de cada vehículo y el lugar cuenta con un servicio de comida y gabinetes higiénicos. Se tiene previsto exhibir varias películas – algunas de ellas para niños. Para adultos, películas de actualidad, tales como “El Robo del Siglo” y “Al fin solos”, una comedia francesa muy divertida. A las 18.00 comenzará la función para niños y a las 20. 30 para adultos. Con respecto a cómo surgió la idea del autocine en Salto, Salomón Reyes relató que ya había escuchado que en Alemania estaban funcionando muy bien los autocines, también en Corea.

“Un amigo me llamó y me propuso llevar a la práctica la idea en Salto y me pareció buena” – afirmó. El autocine es una idea muy novedosa, sobre todo que se plantea la posibilidad de disfrutar de la propuesta en Salto, teniendo en cuenta que a nivel país solamente hay autocines en Maldonado y Montevideo.

Se trata de un espacio al aire libre, con las estrellas de marco, una actividad que invita a disfrutarla en familia o con amigos, preservando la seguridad sanitaria en un momento de nueva normalidad, donde los espacios recreativos adaptados a la pandemia son muy escasos.