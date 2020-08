Pequeñas coincidencias

Se trata de la primera serie original española de Prime Video, una comedia. La historia sigue a Marta, una diseñadora de vestidos de novia, y Javi, un crítico gastronómico, quienes disfrutan de su soltería –cada uno con su peculiar estilo–, pero no descartan el hecho de encontrarse con su media naranja. También parece que ambos están de acuerdo en no tener hijos… bueno, al menos en un principio. En la plataforma, están disponibles dos temporadas, y la tercera y última se espera para 2021. Marta y Javier no tienen nada en común.

Ella acaba de inaugurar su propia tienda de vestidos de novia, y él es un reconocido crítico gastronómico.

Lo único que les unirá será su deseo de tener hijos, y consecuentemente, el de encontrar a su media naranja. Una serie creada, dirigida y protagonizada por Javier Veiga («Gym Tony») que cuenta también con la principal actuación de Marta Hazas («Velvet»), además de las de Juan Ibáñez («El club de la comedia»), Mariano Peña («Fuga de cerebros»), Alicia Rubio («La gran família española»), Loles León («Hable con ella»), entre otras. Una atípica y gamberra comedia romántica, que se trata de la segunda producción de Atresmedia Studios desde su creación tras el éxito de series como «Vis a vis» o «La casa de papel», por detrás de «El embarcadero». Marta y Javier no tienen nada en común. Ella acaba de inaugurar su propia tienda de vestidos de novia, y él es un reconocido crítico gastronómico. Lo único que les unirá será su deseo de tener hijos, y consecuentemente, el de encontrar a su media naranja.

Una serie creada, dirigida y protagonizada por Javier Veiga («Gym Tony») que cuenta también con la principal actuación de Marta Hazas («Velvet»), además de las de Juan Ibáñez («El club de la comedia»), Mariano Peña («Fuga de cerebros»), Alicia Rubio («La gran família española»), Loles León («Hable con ella»), entre otras. Una atípica y gamberra comedia romántica, que se trata de la segunda producción de Atresmedia Studios desde su creación tras el éxito de series como «Vis a vis» o «La casa de papel», por detrás de «El embarcadero».

https://www. primevideo. com

La verdad de la pandemia

El 31 de diciembre de 2019 China informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la aparición de varios casos de neumonía de causa desconocida en Wuhan, ciudad de la provincia de Hubei.

El 23 de enero se cerró Hubei.

El 31 de enero la OMS decretó la emergencia sanitaria global. Después de que el máximo organismo a nivel mundial de la salud declarase la aparición de esta pandemia global y los periodistas, gobernantes y políticos —aunque no todos— la aceptaran sin rechistar, las preguntas, angustiosas, se sucedieron sin respuesta: ¿Por qué tanta insistencia en parar el mundo, en confinarnos en casa? ¿Cuál era el origen real del virus? ¿Había contado China la verdad? ¿Fue un ataque de Estados Unidos? Para Cristina Martín, después de muchos años dedicada al estudio del mundo geo-político-económico, el contexto de la crisis del covid-19 estaba claro: era una guerra, y es que los sucesos geopolíticos no ocurren aislados, todos están interconectados entre sí, y, además, suceden en unas circunstancias concretas y con unos intereses económicos y de lobbys de poder muy precisos.

En este inquietante libro, estos y otros misterios encontrarán una clara y contundente respuesta.

https://www. planetadelibros. com.uy/

Cristina Martín Jiménez

Cristina Martín Jiménez, escritora y periodista sevillana, es la autora del primer libro publicado en el mundo acerca del Club Bilderberg. Sus títulos se han convertido en bestsellers.

Ha trabajado y colaborado en diferentes medios de comunicación, como Telecinco, la revista GQ, Cuatro Televisión, The Objective y los medios mexicanos Radio 13, Público y El Informador. Ha publicado, entre otros, Hijos del cielo, Los planes del club Bilderberg para España o Los amos del mundo están al acecho.