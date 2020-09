«Soñar poesía,esa paloma insumisa» el 16 de octubre en el Larrañaga

«SINTAPUJOS» HOMENAJEA A BENEDETTI

Salto no podía ser indiferente al cumplirse los 100 años del nacimiento del gran escritor uruguayo que trascendió a nivel mundial, por eso el Grupo Teatral «SINTAPUJOS» entendió fundamental decir presente ante este acontecimiento y realizará un espectáculo tributo en homenaje a Mario Benedetti.

Será un tributo al gran poeta universal que interpretó y expresó con su poesía, las esperanzas y los infortunios de las clases humildes latinoamericanas.

La cita es para el viernes 16 de octubre en el Teatro Larrañaga a las 20 y 30 horas donde el Grupo Teatral «Sintapujos» inicia su temporada 2020 , que estuvo interrumpida por las restricciones impuestas por la llegada del Covid-19, y que por suerte en estos días los teatros fueron habilitados con un estricto protocolo. Por esto «SINTAPUJOS» ya comienza con este tributo titulado «SOÑAR POESÍA,ESA PALOMA INSUMISA» cuya autoría pertenece a Oscar Bibbó y que contará con la actuación de Natalia Bibbó, Luis Benítez, Rosario Sosa y Oscar Bibbó, estando en los rubros técnicos: Lucía González en Luces y Escenografía; Darío Azambuja en Sonido y Proyección de imágenes y Serena Ferreira en Diseño Gráfico, bajo la dirección general de Oscar Bibbó. Con poemas, canciones e imágines de Mario Benedetti se podrá recordar al poeta en temas como «La secretaria ideal», «Amor de tarde», «Testamento de Miércoles», «Kindergarten», «Tu quebranto», «Currículum», «Te quiero», «Porqué cantamos?», «Todavía», «Me sirve, no me sirve», «Defender la alegría», «Vamos juntos», entre otros más. Todo esto acompañado por videos con su imagen y su voz y una escenografía y luces coloridas, acorde con el espectáculo.

En resumen: es un espectáculo donde se hace un recorrido por su vida, sus ideas, su poesía, su compromiso, su humor, junto a canciones musicalizadas por grandes cantaautores universales que se inspiraron en sus poemas.

Se aconseja adquirir las entradas anticipadamente para no perderse este homenaje debido a que el Teatro Larrañaga debe cumplir el protocolo establecido por lo que las butacas son limitadas. Vista la repercusión que tendrá este tributo, «SINTAPUJOS» ya pone las anticipadas a disposición para adquirirlas en Vilardebó 590 ó en Bilbao 534 a $ 200.- cada una y si restan algunas se pondrán a la venta el día de la función en el propio teatro a un costo de $ 250.-

Finalmente se exige al público a concurrir con tapaboca.

El hombre invisible

Película no recomendada a menores de 16 años.

Cecilia (Elisabeth Moss) es una mujer atrapada en una tóxica relación con Adrian Griffin (Oliver Jackson-Cohen), un rico y brillante científico, que también resulta ser un sociópata manipulador. Cuando este se quita la vida, deja a Cecilia una jugosa parte de su gran fortuna. El único requisito para recibir esta herencia es que ella no sea declarada como incapacitada mental.

A medida que una serie de coincidencias se vuelven letales, y amenacen su vida y la de sus seres queridos, la cordura de Cecilia comenzará a desmoronarse. Empezará a sospechar que la muerte de su ex fue un engaño, mientras tratará desesperadamente de demostrar que está siendo atormentada por alguien que nadie puede ver. Esta nueva versión de la novela de H. G. Wells El Hombre invisible la produce el estudio

Blu mhouse.

Mujeres que no perdonan

Camilla Läckberg, una de las autoras de novela negra más leídas del mundo, con 26 millones de ejemplares vendidos en 60 países, se aleja de sus series de Fjällbacka y Faye y nos regala su novela más negra y adictiva: Mujeres que no perdonan, una historia cargada de tensión, suspense y giros impredecibles.

Ingrid, Victoria y Birgitta son tres mujeres muy distintas. Para el resto del mundo, llevan vidas aparentemente perfectas, pero las tres tienen algo en común: sufren en secreto la tragedia de vivir sometidas a sus maridos. Hasta que un día, llevadas al límite, planean, sin tan siquiera conocerse, el crimen perfecto.

«Una trama perfecta de una de las maestras de la ficción mundial.» La Repubblica

«Una novela fascinante sobre tres mujeres que deberán enfrentarse a los hombres responsables de convertir sus vidas en un auténtico infierno.» La Gazzetta del Sud

Camilla Läckberg

Camilla Läckberg (Suecia, 1974) publicó en 2003 su primera novela, La princesa de hielo, ambientada en Fjällbacka, la región costera en la que nació y creció. Debido a su gran éxito, abandonó su carrera como economista y se convirtió en la escritora de novelas de misterio que siempre soñó ser.

Ha sido reconocida, entre otros, con el premio Mujer del Año en Suecia, los premios Folket y el SKTF a Mejor Autora del año, el Gran Premio de Literatura Policíaca de Francia y el People’s Literature Award.