«La insumisa», una novela de Cristina Peri Rossi

Con una prosa cómplice, rica en matices y desde la sinceridad más absoluta narra sus primeros años de vida en Uruguay junto a padres, abuelos, hermana y un tío solterón llamado Tito, familiar que resulta decisivo en la formación cultural de esta niña que luchará contra viento y marea para convertirse en escritora.

Página a página la veremos crecer con una curiosidad sin límites, debatirse entre exigencias familiares, sociales y religiosas; leeremos sobre sus primeros amores, sus lecturas y búsquedas personales. Asistiremos a un complejo mosaico signado por Eros, hasta llegar con ella a 1972, cuando sube al barco italiano Cristóforo Colombo y, en lugar de desembarcar en Génova -la ciudad de la que partieron sus bisabuelos y destino final de ese barco-, se queda en Barcelona por algo que podemos llamar destino o amor. Pero esa ya es otra historia.

Premio Iberoamericano de las Letras José Donoso en su XIX edición

Cristina Peri Rossi (Montevideo, 1941).

Profesora de literatura, traductora y periodista, es considerada una de las escritoras más importantes de habla castellana. Su obra literaria abarca todos los géneros: poesía, relato, novela, ensayo y artículos periodísticos, y ha sido traducida a más de veinte lenguas. Su obra La nave de los locos (1984) es considerada la novela hispanoamericana más importante después del Boom. Ha obtenido, entre otros, el Premio Vargas Llosa de relatos, el Loewe de poesía, el Ciudad de Torrevieja, el Don Quijote de la Asociación de Escritores de España, el Rafael Alberti, el José Donoso y el Ciudad de Barcelona, ciudad donde reside desde 1972. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la eligió en el año 2008 como la escritora que más había contribuido a la lucha por la paz y la justicia en el ámbito castellano.

Ingobernable

La popular serie mexicana se centra en Emilia Urquiza, primera dama de México, quien es acusada del asesinato de su esposo. Urquiza huye, pero investiga lo que hay tras el crimen, reflejando la corrupción del sistema. “Ingobernable”, la serie de Netflix ya está en su segunda temporada.

Kate del Castillo (La Reina del Sur) es la encargada de dar vida a la primera dama mexicana, casada con el presidente Nava, interpretado por Erik Hayser (Sin retorno). El reparto también cuenta con Alessio Valentini (Yo soy Pepito), Leah Allers (Days of Our Lives), Marianna Burelli (Paramédicos), Diego Cadavid (Soñar no cuesta nada) y Apollo Garza (I See You) entre otros.

Ingobernable, la serie de TV con la que Kate del Castillo regresó a la TV después del escándalo con el “Chapo” Guzmán, no tendrá tercera temporada, anunció la actriz mexicana.

En entrevista con la agencia EFE, la también productora de la serie dio a entender que la decisión fue ajena a Netflix, plataforma que producía y transmitía la serie. «Hay cosas en las que se mete la política y no vale la pena ni hablar”.

La actriz no tuvo en reparo en denunciar que era debido a cuestiones políticas que ya no verá la luz la tercera parte de la historia sobre una primera dama acusada de asesinar al presidente, su esposo. «Mientras la política siga estando tan mal como está, son realidades en nuestros países y está bien. Hay que denunciarlo».

Nabucco

La ópera de Giuseppe Verdi llega al Solís este viernes a las 21 h. con La Orquesta Filarmónica de Montevideo bajo la dirección musical del argentino Javier Logioia Orbe y la dirección escénica del argentino Matías Cambiasso. Disfrutala en esta nota o a través de nuestro canal de Youtube.

El libreto escrito por el italiano Temistocle Solera se basa en el Antiguo Testamento. La historia se reparte en 4 actos: Jerusalén, El impío, La profecía y El ídolo caído, donde Nabucco, rey de Babilonia, intenta conquistar Jerusalén y encuentra adversidades tanto en el pueblo hébreo como dentro de su familia.

El estreno de la obra fue en el Teatro Scala de Milán, el 9 de marzo de 1842. Cuyo éxito inició «los años de galera», en los que compuso diecisiete óperas en 14 años.

En el Teatro Solís fue representado en junio del 2009, donde contó con la participación de los barítonos Homero Pérez Miranda y Federico Sanguinetti como Nabucco, las sopranos Alicia Cecotti y Sandra Silvera como Fenena, y las sopranos Eiko Senda y Mónica Ferracani como Abigail.

