El músico británico Mike Rosenberg, conocido en el mundo artístico como Passenger, se presentará por primera vez en Uruguay el próximo 20 de febrero como invitado en el concierto en el que también debutará en el país austral su compatriota Ed Sheeran, en el Estadio Centenario de Montevideo. Así lo informó este jueves AM Producciones, encargada de la realización del espectáculo que forma parte de la gira «Divide», que lleva el nombre del último disco lanzado por Sheeran, en 2017. Passenger ha desarrollado en su carrera dos facetas muy definidas, una de ellas representada por su número uno internacional, «Let Her Go» (2012), que «dominó las listas de éxitos en todo el mundo en 2013 y 2014», o su álbum «Young As The Morning, Old As The Sea» (2016), y un lado más introvertido como intérprete y compositor, que muestra en «Whispers II» (2015) y «The Boy Who Cried Wolf» (2017). «El inglés ha lanzado 10 álbumes aclamados por la crítica y ha recorrido el mundo sin descanso durante la última década conectando con los fanáticos de las esquinas mientras cantan o juegan en los estadios para apoyar a su buen amigo Ed Sheeran», recalcó la productora a través de un comunicado. También destacó que la conexión lírica de Passenger con su base de fans es «algo verdaderamente único». El último álbum de estudio de Passenger, «Runaway» (2018), está inspirado en los paisajes de América del Norte, lo que refleja en los temas que lo componen, con un sonido más americano. Cerca de 21.600 entradas para el concierto de Sheeran en Uruguay se pusieron a la venta el pasado 1 de noviembre y se agotaron el 22 de ese mismo mes. La gira «Divide», que traerá a Sheeran al país suramericano empezó en marzo de 2017 y concluirá en agosto de 2019. Solo en 2018, esta gira vendió más de 4.400.000 de entradas en todo el mundo y recaudó más de 384 millones de dólares, mientras que el álbum «Divide» fue el más vendido de 2017, superando 15 millones de copias. Antes que la gira entrara en su tramo final en 2019, Sheeran «quería venir a Uruguay para despedirse de sus fanáticos» en una cita que contará con una «producción completa» que incluye, además de guitarras, 16 semirremolques, según AM Producciones. Con más de 38 millones de copias vendidas de sus tres discos de estudio hasta la fecha, Sheeran es uno de los artistas que más éxitos acumula desde la publicación de su primer álbum, «+ (Plus)» (2011), con éxitos como «Thinking Out Loud» o «Shape of You». EFE